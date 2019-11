Avelino Guillén: “La declaración de Yoshiyama tiene relación con el peligro procesal”

Por: Edgar Gamboa H.

El Tribunal Constitucional (TC) dispuso recientemente revisar la declaración que Jorge Yoshiyama dio a la Fiscalía respecto a los aportes de Odebrecht a la campaña presidencial de Keiko Fujimori. Consultamos al exfiscal supremo Avelino Guillén sobre las causas y consecuencias de esta medida.

El pedido del TC ha provocado diversas reacciones. Los fujimoristas, por ejemplo, han puesto el grito en el cielo. ¿Usted cómo ve esta situación?

La tesis de la defensa de la señora Keiko Fujimori se basa en la idea de que la prisión preventiva dictada contra ella es por el solo hecho de ser líder de una organización política (Fuerza Popular), y que ella no ha tenido participación en los hechos que se le atribuyen de obstaculización o de obstrucción de la investigación. Desde mi punto de vista, la declaración de Jorge Yoshiyama Sasaki desbarata por completo ese argumento de defensa.

¿Y en qué sentido desbarata ese argumento?

Bueno, en realidad, termina por desbaratarlo, porque hay otros testimonios, otras declaraciones. La declaración de Jorge Yoshiyama es determinante porque no es de un adversario político, no es de un enemigo político, no es de un rival político, es de alguien que ha formado parte del círculo más cercano de la señora Keiko Fujimori.

Claro, entiendo. ¿Pero, técnicamente, cómo desbarata esos argumentos?

Porque la declaración se refiere a toda la estrategia de obstaculización. Por ejemplo, los 46 falsos aportantes, la orden que se da para pretender que los testigos cambien de versión, la intimidación a los testigos. Entonces hay una serie de actitudes y comportamientos atribuidos a la señora Keiko Fujimori que demostrarían que ella dio la orden para que se ejecute toda esta operación. Entonces no es una pieza procesal ajena a los hechos que se van a resolver, sino que guarda estrecha relación con el peligro procesal. O sea, el contenido de la declaración de Jorge Yoshiyama está íntimamente vinculado con el peligro procesal, que es lo que se va a discutir.

Pero hay quienes sostienen de que el TC estaría vulnerando derechos y tomándose atribuciones que no le corresponden.

En rigor, lo que el TC discute es si existían o no fundamentos para dictarse la prisión preventiva, si la señora Fujimori tiene vinculación o no con la estrategia de obstaculización. Entonces, la declaración del señor Jorge Yoshiyama es un testimonio que aporta información imparcial, información importante sobre esos puntos, y que obviamente la Fiscalía está corroborando.

¿Entonces no solo es legal, sino que es determinante el testimonio de Yoshiyama?

Por supuesto. Es un documento que el TC está obligado por mandato de la ley a sopesar, a evaluar, que no puede soslayar. La prisión preventiva es una medida excepcional y solamente tiene sustento en situaciones de peligro procesal. En este caso, el peligro procesal se ha determinado en todas las instancias del Poder Judicial. En consecuencia, el pedido del TC es perfectamente legal y necesario.

Finalmente, ¿si no se hubiera dado esta declaración de Yoshiyama, habría cambiado en algo la situación?

No. La medida de prisión preventiva, en mi concepto, ha sido de manera solvente fundamentada y sustentada, tanto por el Ministerio Público como por el Poder Judicial. La declaración de Yoshiyama solo confirma y refuerza el pedido.