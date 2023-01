Marrufo, el hombre que dejó a Castillo y reveló manejos del dueño de Sarratea

De todas las declaraciones de colaboradores eficaces y testigos protegidos que presentó la fiscal Kelinda Janampa al juez Richard Concepción Carhuancho para sustentar la incautación de la casa del pasaje Sarratea, de propiedad del prófugo empresario Segundo Sánchez Sánchez, la que formuló el abogado Salatiel Marrufo Alcántara es la que tuvo el efecto devastador de una bomba. Marrufo es quien confirmó que Segundo Sánchez convirtió su residencia en un “centro de operaciones criminales” del expresidente Pedro Castillo y sus cómplices del denominado “gabinete en la sombra”.

Marrufo no es un testigo cualquiera. Un espectador ocasional. No era parte del decorado de la casa de Sarratea. Cumplió un papel fundamental en la construcción de la organización criminal en Sarratea. Su papel fue tan protagónico que Marrufo es hasta el momento el único que ha declarado formalmente al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, que le entregó dinero en efectivo al exmandatario Castillo en persona.

Segundo Sánchez acondicionó su vivienda de Sarratea como centro de operaciones de Pedro Castillo en la segunda vuelta presidencial. Y luego de su triunfo, el inmueble sirvió como ambiente para organizar acuerdos ilícitos entre Castillo y sus hombres más cercanos, encabezados por Segundo Sánchez Sánchez. El plan consistió en copar los organismos públicos con mayor presupuesto para controlar las millonarias contrataciones de obras públicas.

“Después que (Castillo) ganó las elecciones, en la casa de (Segundo) Alejandro Sánchez Sánchez, ubicada en el pasaje Sarratea 179, en Breña, que era el centro de operaciones de la organización criminal (...) el presidente Castillo le dijo a Abel Cabrera Fernández que manejaría el Ministerio de Vivienda y que le diera el nombre de (un recomendado para designarlo) ministro. Entonces, Cabrera le dio el nombre de su amigo y compañero de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, de Chiclayo, Geiner Alvarado López, para que sea el ministro de Vivienda”. Y así fue.

A Salatiel Marrufo no se lo contaron. Lo sabía porque fue parte de la conspiración. Marrufo era amigo del alcalde de Anguía, Nenil Medina Guerrero, quien lo había contratado como abogado antes del gobierno de Castillo. Medina a su vez era paisano y amigo del empresario Segundo Sánchez Sánchez, también natural de Anguía.

Otro nacido en Anguía era el empresario Abel Cabrera Fernández, que estaba vinculado con Salatiel Marrufo Alcántara y Geiner Alvarado López, porque los tres no solo habían estudiado juntos en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. También fueron dirigentes de una organización universitaria en Chiclayo. Por lo tanto, Salatiel Marrufo sabía que lo decía. Segundo Sánchez no podría decir que no lo conocía por todos se juntaban en su casa de Sarratea.

“Geiner Alvarado llegó de Chachapoyas a Lima dos o tres días antes de juramentar (el presidente Castillo) y se fue a la casa de (Segundo) Alejandro Sánchez Sánchez, ubicada en el pasaje Sarratea. Y se entrevistó con Abel Cabrera Fernández y este le dijo que se reuniría con el presidente Pedro Castillo. Luego Abel Cabrera le informó al presidente que Geiner Alvarado ya había llegado, y el presidente le dijo que vaya al segundo piso de la casa (de Sarratea) y ahí se reunieron. Luego de la reunión, Geiner Alvarado le dijo a Abel Cabrera que ya todo se había coordinado con el presidente y que tenía que formar el equipo y Abel Cabrera llamó a Salatiel Marrufo y le dijo que ya todo se había coordinado y él sería el jefe de gabinete de asesores del ministerio de Vivienda. Marrufo aceptó”, relató a las autoridades.

Con Geiner Alvarado ubicado como ministro de Vivienda, y Salatiel Marrufo como jefe del gabinete de asesores de este, Segundo Sánchez, Abel Cabrera y Nenil Medina, los integrantes de el “gabinete en la sombra” que se reunía en la casa de Sarratea, manipularon el financiamiento de las 33 obras públicas por S/113 millones, entre otros negociados.

“Salatiel Marrufo, Geiner Alvarado, Nenil Medina, (Segundo) Alejandro Sánchez Sánchez, con la aprobación y conocimiento del presidente Pedro Castillo, direccionaron el financiamiento de algunas obras que fueron consideradas en el Decreto de Urgencia 102-2021, que fue promulgado el 29 de octubre del 2021″, precisó.

PUEDES VER: Con la Ley 31436 también se compraron votos de congresistas