Dina Boluarte sobre Pedro Castillo: Traté, hasta donde pude, de impedir que cometiera errores

Dina Boluarte llegó a Cusco junto con siete ministros para dialogar con prensa regional ante el anuncio del reinicio de protestas en varias regiones, programadas desde el 4 de enero. La presidenta se justificó señalando que ella no es culpable de las muertes durante las manifestaciones sociales y que tampoco está implicada en el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo . Por el contrario, añadió que ella habría tratado de impedir los errores de este. A la vez, comentó que varias de las demandas de la ciudadanía, como el pedido de su renuncia, no generarían ningún beneficio al país.

La jefa de Estado explicó que no tuvo ninguna injerencia en las malas decisiones de Castillo y quienes deberían responder son aquellos que aconsejaron al exmandatario sobre un intento del cierre del Congreso.

“Yo no he movido una sola pestaña para llevar al expresidente Pedro Castillo a que cometiera los errores que cometió. Al contrario , traté, hasta donde pude, de impedir que cometiera esos errores . Quienes deben dar respuestas son aquellas personas que lo han empujado a que cometa situación, no es Dina Boluarte. Dina Boluarte ya estaba apartada del gobierno. Ahora estoy acá y quiero estar en calma y en paz”, alegó este viernes.

¿Qué dijo Boluarte sobre las protestas anunciadas para enero?

Sobre el anuncio de protestas para enero, Boluarte explicó que específicamente son cuatro demandas políticas que escapan de sus manos . Por ejemplo, señaló que la liberación de Pedro Castillo depende del Poder Judicial, el adelanto de elecciones ya se presentó ante el Congreso y que su renuncia no traería beneficios. Sobre el cierre del Congreso, expuso que su gobierno no puede vulnerar el “marco legal”.

“Son pretextos para seguir ocasionando el caos (…) ¿Cómo cerramos el Congreso saliendo del marco legal? Eso es lo que quiso a hacer el expresidente (Pedro Castillo) y mire lo que le pasó. A mi renuncia quien asumiría sería el presidente del Congreso, yo no sé si eso calmaría o atizaría más el enojo, el fastidio, el reclamo de la población peruana”, alertó.