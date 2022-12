Pedro Castillo pide a juez tener acceso a una línea telefónica desde el penal de Barbadillo

El vacado expresidente Pedro Castillo solicitó a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema del Poder Judicial, durante la audiencia de apelación a los 18 meses de prisión preventiva que se impusieron en su contra, el acceso a una línea telefónica desde el penal de Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate, donde se encuentra recluido cumpliendo esta medida restrictiva de la libertad mientras es investigado por la Fiscalía de la Nación.

“Solicito se me dé acceso a un servicio telefónico con la finalidad de poder llamar a mis padres y a mi familia”, expresó durante la audiencia ante el juez supremo César San Martín.

El ex jefe de Estado investigado por el presunto delito de rebelión y conspiración aseguró hallarse incomunicado y pidió que se respete su derecho de establecer contacto con su esposa e hijos: “Sr. juez, debe tener conocimiento que hasta la fecha estoy incomunicado, no he tenido acceso a un número telefónico para llamar a mi familia”.

Pedro Castillo habría tenido acceso a un celular en la Diroes

A mediados de diciembre, Pedro Castillo habría tenido a su disposición un celular en su celda en la Diroes. Desde este teléfono, habría conversado con personas vinculadas con las manifestaciones. El exministro del Interior Rubén Vargas señaló —en aquella oportunidad— a La República que el exmandatario se habría contactado con exprefectos y subprefectos, además de personajes relacionados con organizaciones sociales y políticas.

“La información que manejo es que el señor Pedro Castillo estaría utilizando un teléfono celular. Él, en persona, estaría dirigiendo estos actos violentos a través de algunos personajes vinculados al Fenatep y al Movadef. También se estaría comunicando con algunos exprefectos o subprefectos. El mismo Pedro Castillo sería el responsable de los actos de violencia que se están produciendo en la zona de Apurímac”, manifestó a este medio.

En esta línea, Rubén Vargas recordó que el abogado Miguel Pérez Arroyo, quien renunció a la defensa legal de Pedro Castillo, fue uno de los primeros en hablar sobre la existencia de un dispositivo móvil desde el cual se estaría comunicando el vacado ex jefe de Estado. Según contó el letrado, el sábado 10 de diciembre recibió la llamada de una persona que se identificó con el apellido Sánchez, que le dijo que un sujeto quería hablar con él: se trataba de Pedro Castillo, quien le pidió su patrocinio legal.