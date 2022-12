Pedro Castillo se encuentra delicado de salud dentro del penal de Barbadillo, afirma su sobrina

El expresidente Pedro Castillo estaría delicado de salud dentro del penal de Barbadillo, en la sede en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), en Ate, según contó su sobrina Vilma Vásquez a los medios de comunicación el último jueves.

“ Está delicado de salud . Les hablo por lo que he visto, no puedo hablar por otros. No les puedo decir más, está delicado, sí, y eso es suficiente ”, expresó la familiar de Castillo Terrones tras reunirse con integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Cabe recordar que el expresidente se encuentra recluido en el penal de Barbadillo luego de que el Poder Judicial le dictara una orden de 18 meses de prisión preventiva a raíz de las investigaciones por presuntos delitos de rebelión, y alternativamente, conspiración.

Fue la ex primera dama Lilia Paredes quien pidió “una especial atención” a la salud de Pedro Castillo mediante un mensaje difundido en su cuenta de Twitter.

“Pido a las organizaciones que promueven los derechos humanos a nivel nacional e internacional, que cautelen los derechos de nuestros compatriotas. P ido también especial atención a la salud de mi esposo, Pedro Castillo . Ahora, el futuro de nuestro país está en manos del pueblo”, escribió desde México, donde se encuentra con asilo político junto a sus hijos.

Pedro Castillo: INPE señaló que internamiento es “para salvaguardar integridad”

Por su parte, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) señaló que la Junta Técnica de Clasificación de la entidad, integrada por un psicólogo, un abogado y una asistenta social, determinó que Castillo Terrones cumpla la medida en su contra en el penal de Barbadillo, con el fin de “salvaguardar su integridad física personal”.