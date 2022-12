Pedro Castillo: ¿hasta cuándo estaría cumpliendo prisión preventiva dictada por el Poder Judicial?

El expresidente Pedro Castillo deberá cumplir prisión preventiva —dictada por el Poder Judicial— mientras continúan las investigaciones, entre ellas por un presunto delito de rebelión tras anunciar la disolución del Congreso y pretender instaurar un Gobierno de emergencia.

No obstante, en la audicencia no se hicieron presentes los abogados Ronald Atencio y Raúl Noblecilla, quienes conforman la defensa legal del ex jefe de Estado, pues argumentaron que no estaban aseguradas las garantías para el debido proceso. Por tal razón, el abogado de la Defensoría Pública del Estado Italo Díaz asumió la defensa legal del expresidente.

La audiencia estuvo a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien tomó en cuenta las declaraciones del presidente mexicano Manuel López Obrador; su canciller, Marcelo Ebrard, y la visita a la sede de la Dinoes del embajador de México.

Por otro lado, la fuga del exministro Juan Silva se presenta como una piedra en el zapato del expresidente, puesto que reforzaría las acusaciones de que pertenece a una organización criminal.

¿Hasta cuando estaría detenido Pedro Castillo?

Según la orden preliminar de prisión preventiva dictada por el juez Juan Carlos Checkley, el expresidente Pedro Castillo será conducido a un penal común donde permanecerá por 18 meses, los cuales se cuentan desde el 7 de diciembre del año en curso hasta el 6 de junio del 2024. Asimismo, esta podrá ser revisada en un plazo no menor a seis meses.

No obstante, es preciso indicar que el defensor legal asignado al exmandatario, Italo Díaz, apeló a la sentencia para que la misma sea reconsiderada por la Sala Penal Suprema Permanente.