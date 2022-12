Martín Vizcarra: “No estoy de acuerdo en cómo se vacó a Pedro Castillo”

El expresidente Martín Vizcarra se pronunció al respecto de la crisis política que atraviesa el país por las diversas protestas que se vienen suscitando en distintas regiones que piden el cierre del Congreso y un adelanto de elecciones generales. En esa línea, el también exvicepresidente de la República culpó y criticó el accionar del Parlamento y señaló que Pedro Castillo fue vacado erróneamente el 7 de diciembre tras un fallido golpe de Estado.

Durante una entrevista a un medio local, Vizcarra Cornejo habló acerca de la crítica coyuntura política y social que vive el Perú por la salida y detención del expresidente Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte.

“Seamos claros. Pedro Castillo el 7 de diciembre dio un golpe de Estado. El 7 de diciembre él se puso al margen de la ley al hacer transmitido a través de cadena nacional y con una banda presidencial. Ayer se la ha dado prisión preventiva por ello. (Sin embargo) yo no estoy de acuerdo en cómo se vacó a Pedro Castillo . Este Congreso ha sacado a Pedro Castillo por ‘la vacancia con flagrancia’, eso no existe en la Constitución. Ellos (Legislativo) tenían la oportunidad de vacarlo correctamente con la moción presentada por el congresista Málaga a las 3.00 p. m., pero no. Ellos querían pisotearlo”, sentenció el exmandatario a Exitosa.

Asimismo, el también vacado expresidente del Perú recomendó a Dina Boluarte a llamar elecciones generales lo más pronto posible y presionar en dicha medida al Parlamento.

“¿Sabe qué tiene que hacer? Decir le doy de plazo al Congreso de la República hasta el 30 de diciembre del 2022 para que apruebe las elecciones, si no lo hace, renuncio”, precisó.