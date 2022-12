Pedro Castillo: Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra expresidente

El juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley Soria dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, investigado por el presunto delito de rebelión y conspiración en la modalidad de abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública en agravio al Estado.

“El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia resuelve declarar fundado en parte el requerimiento de prisión preventiva formulado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos contra el imputado José Pedro Castillo Terrones en su condición de presidente de la República como presunto coautor de los poderes del Estado y el orden constitucional en modalidad rebelión (...) y conspiración”, leyó el magistrado .

De esta manera, Checkley Soria precisó que la prisión preventiva será hasta el 6 de junio del 2024. Tras leerse la desición contra el vacado expresidente, su defensa informó que apelará.

En tanto, el juez rechazó la prisión preventiva contra el jefe de gabinete Aníbal Torres y tan solo se le dictó comparecencia con restricciones y reglas de conductas.

La hipótesis de la Fiscalía sobre el delito de rebelión y conspiración contra Pedro Castillo se marca en el mensaje de la Nación que dio, el pasado 7 de diciembre, el expresidente al anunciar el cierre del Congreso y nuevas reformas en el sistema judicial.

En audiencia, el fiscal adjunto supremo Alcides Chinchay, argumentó que, después de la iniciativa de golpe de Estado, el exmandatario fue detenido en flagrancia en circunstancias que se dirigía junto a su familia a la embajada de México para pedir asilo político.

En esa línea, explicó que Castillo para lograr su cometido se comunicó con el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Raúl Alfaro Alvarado, y le pidió que intervenga el Congreso y proceda con la detención de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Refirió, además, que el exjefe de Estado no se encontraba solo en su despacho presidencial; sino con Aníbal Torres (asesor de PCM), Betssy Chávez (exprimera ministra); Willy Huerta (exministro del Interior) y Roberto Sánchez (exministro de Comercio Exterior) en su despacho presidencial.