Miguel Pérez renuncia a la defensa de Castillo: “Hemos sido víctimas de ataques directos por su círculo”

El abogado Miguel Pérez Arroyo anunció que era “inviable” que continuara con la defensa del vacado expresidente Pedro Castillo Terrones, por lo que decidió dar un paso al costado. Así lo dio a conocer en su cuenta de Twitter, este lunes 12 de diciembre.

“ Sin encontrar alguna respuesta por parte del Sr. Pedro Castillo, ante ello se hace inviable que continuemos con su defensa , por lo que procedo de inmediato a hacer desistimiento absoluto de la defensa que hasta el momento estuvimos ejerciendo”, escribió en su red social.

Asimismo, el letrado señaló que “ha sido víctima de ataques directos por parte del círculo más cercano” del ex jefe de Estado.

Pronunciamiento de Miguel Pérez Arroyo. Foto: captura de Twitter

“El despacho de abogados que represento con buena voluntad aceptó la petición del Sr. Pedro Castillo para ejercer su defensa. Sin embargo, en las últimas horas, hemos sido víctimas de ataques directos por parte de su círculo más cercano ”, agregó Pérez Arroyo.

En una reciente entrevista para un medio local, Pérez Arroyo fue consultado sobre el tema e indicó que su renuncia se debe a que “hay discrepancias en cuanto al enfoque de la defensa”.

“ Yo soy una defensa técnica, jurídica, y no voy a entrar en temas políticos ni justificarlos. ¿Las discrepancias eran con el señor Castillo? No necesariamente porque no he podido conversar con él respecto a este tema, sino por los enfoques que en entornos paralelos están asumiendo posiciones que creo que el todo mundo conoce y no podemos entrar porque somos abogados y no políticos”, dijo en diálogo con Canal N.

Como se informó, el último 10 de diciembre, en un documento dirigido a la fiscal de la nación, Patricia Benavides, Pedro Castillo —quien es acusado del presunto delito de rebelión tras el golpe de Estado que intentó perpetrar— designó a Miguel Rafael Pérez Arroyo y María Esther Adriano Guzmán para que ejerzan su defensa legal.