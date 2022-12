Sobrino de Castillo: “Congresistas de Acción Popular me pedían: ‘Dile a tu tío que nombre a tal persona’”

El sobrino de Pedro Castillo y hermano del prófugo Fray Vásquez, Jaime Vásquez Castillo, apareció ante los medios para esclarecer diversas acusaciones que se dan en contra de su familia y revelar la existencia de presiones por parte de un congresista de Acción Popular representante de Arequipa que le pedía colocar a sus allegados en puestos del Ejecutivo.

“Yo conozco a mucha gente a mi alrededor por la coyuntura en la que hemos estado, han venido hasta congresistas que han votado en contra de la vacancia, han venido a buscarme. (¿Quién?) Congresistas de Arequipa, de Acción Popular” , señaló Jaime Vásquez para Canal N.

“Nos buscaban a nosotros, (¿qué les pedían?) que nombren a tal persona”, comentó el sobrino de Castillo Terrones. Asimismo, aseveró que estas presiones se intensificaban con comentarios como: “Dile a tu tío que ponga a tal persona”.

Según el familiar del vacado expresidente, estas presiones se dieron antes de que se designara al exprimer ministro Aníbal Torres Vásquez como titular de la PCM y que incluso se perpetuaron hasta después de su nombramiento.

Además, el congresista Martínez Talavera no habría sido el único. Vásquez Castillo aseveró: Mientras “hablaban y decían que Pedro Castillo era corrupto, al mismo tiempo me buscaban”. Según él, recibía llamados de personajes que iban “desde coroneles hasta candidatos políticos”.

“¡No sé cómo conseguían mi número!”, dijo el sobrino del exmandatario, además de precisar que estos últimos pedidos se dieron incluso durante la última campaña electoral.

Cuando a Vásquez Castillo se le cuestionó si se trataba de Edwin Martínez Talavera, quien es el único legislador que cumple con dicha descripción, el sobrino del expresidente solo agregó: “Lo dejo a su conciencia de él, de esos congresistas. La verdad no diré ahora quién es, pero me parece muy indignante”.

Rechaza acusaciones sobre cobros por puestos en la SBN

Por otro lado, Jaime Vásquez negó tajantemente haber cobrado sumas de hasta 2.000 soles mensuales para mantener a funcionarios en la SBN, además de mostrarse dudoso sobre conocer a Edgar Lucio, personaje que lo acusó de haber cometido dichas acciones.

No obstante, a quien sí aseguró conocer fue a Edgar León Ordoñez. “A este señor lo he conocido en la campaña, pero la verdad no sé cómo llegó ahí”, precisó Vásquez Castillo.