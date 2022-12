¿Quién es Walter Chinchay, el abogado que quiere asumir la defensa de Pedro Castillo?

Pedro Castillo realizó un intento fallido de golpe de Estado tras cerrar temporalmente el Congreso. Esta medida inconstitucional lo ha llevado a ser detenido —minutos después del mensaje a la nación— por las autoridades nacionales al haber cometido un delito de rebelión. Ante ello, Walter Chinchay, un abogado de Perú Libre, se acercó a las instalaciones de la Diroes para ofrecerle su respaldo y defensa legal al expresidente.

El letrado reveló que no era justo que abandonen en estos momentos al acusado de golpista. “No era posible abandonarlo, hay que apoyarlo en el marco legal (...). Ya me anuncié para que me permitan ingresar y estar en la diligencia preliminar. Lamentablemente, anda solo. Yo voy a asumir la defensa en la medida que ingresemos”, contó a la prensa.

Walter Chinchay: perfil profesional y político del abogado que busca asumir la defensa de Castillo

Walter Chinchay es un abogado penalista formado en la Universidad Nacional Federico Villarreal, según su cuenta oficial de Facebook. Asimismo, el letrado ha sido noticia por ofrecerse voluntariamente como parte de la defensa legal del expresidente Pedro Castillo tras su detención por el delito de rebelión y conspiración.

Cabe recordar que Chinchay fue parte del equipo legal de Perú Libre, que respaldó al exmandatario durante y después de la campaña electoral 2021.

En ese mismo año, el penalista demandó al excandidato a la alcaldía de Lima Daniel Urresti, por presuntamente haber “mancillado su honor” a través de una publicación en redes sociales.

De esa misma forma, en el 2016 Chinchay presentó una denuncia contra la modelo argentina Julieta Rodríguez por racismo y pidió su salida del país. En aquella demanda, el abogado citó las declaraciones de la extranjera, en las cuales denigraba a los peruanos por su físico.