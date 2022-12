Poder Judicial dicta detención preliminar por 7 días contra Pedro Castillo

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictó detención preliminar por 7 días contra el vacado expresidente Pedro Castillo, por el presunto delito de rebelión y conspiración luego de dar un golpe de Estado al anunciar la disolución del Congreso de la República.

Durante la audiencia de este jueves 8, el fiscal Marco Huamán argumentó ante el juez Juan Carlos Checkley que existe peligro de fuga por parte del exmandatario, por lo que recomendó que se le ordenara detención preliminar.

El representante del Ministerio Público recordó que, tras anunciar el golpe de Estado por medio de un mensaje a la nación, el ex jefe de Estado intentó refugiarse en la embajada de México y pedir asilo político.

Por su parte, la defensa de Castillo Terrones, liderada por el ex primer ministro Aníbal Torres, sostuvo que su defendido no ha cometido ninguno de los delitos que se le imputan, por lo que no existe ningún peligro de escapar de territorio peruano.

“¿Cómo puede una persona querer fugarse cuando no ha cometido los presuntos delitos que le están imputando?”, dijo durante la audiencia.

Pedro Castillo no tenía celular al momento de su detención

El vacado expresidente, al momento de su detención, solo llevaba consigo su Documento Nacional de Identidad (DNI) y S/ 1.500. De acuerdo con fuentes de La República, no se encontró un celular personal o de trabajo en su poder.

Como se recuerda, tras un fallido intento de golpe de Estado, Pedro Castillo se dio cuenta de que su plan no prosperaría, ya que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional manifestaron que no apoyarían la disolución inconstitucional del Congreso.

Diligencias tras vacancia de Pedro Castillo

En la noche del miércoles 7, miembros del Ministerio Público llegaron hasta Palacio de Gobierno para realizar diligencias luego de que Pedro Castillo realizara un golpe de Estado y fuera vacado por el Congreso de la República por incapacidad moral.

La fiscal superior Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial de la Fiscalía; y Patricia Benavides, titular del Ministerio Público, estuvieron presentes durante las diligencias.