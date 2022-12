Hermana de Pedro Castillo tras detención del expresidente: “Los 9 hermanos estamos con él”

Le da su apoyo. Luego de que Pedro Castillo llevara a cabo su fallido cierre del Congreso y que el parlamento lograra destituirlo con 101 votos a favor por incapacidad moral, una de sus hermanas se pronunció a su favor.

Gloria Castillo Terrones conversó con RPP sobre la vacancia presidencial y todos los acontecimientos que marcaron la jornada del 7 de diciembre. Además, se refirió a las acusaciones en su contra hechas por Salatiel Marrufo.

¿Qué dijo la hermana de Pedro Castillo?

La pariente del maestro detalló que estarán al lado de Castillo “como familia”. “ Vamos a dar nuestro respaldo y nuestra solidaridad a nuestro hermano porque todos como hermanos estamos ahí. El caso político lo verá él. (…) Los nueve hermanos estamos con él ”, admitió Gloria Castillo Terrones.

La hermana de Pedro Castillo dice que no conoce a Salatiel Marrufo

Por otro lado, Gloria Castilo hizo una denuncia pública debido a las declaraciones de Salatiel Marrufo, exjefe de asesores del Ministerio de Vivienda. Él es acusado de recibir 4 millones de soles por parte de Pedro Castillo y en su declaración aceptó haber entregado 60.000 soles mensuales a seis hermanos del expresidente.

“Salgo a denunciar públicamente a este señor Marrufo que yo no lo conozco, no me he reunido con él. Tendrá que demostrar con hechos sus difamaciones, está difamando mi honor, de mi hija y de mi familia. Hago de conocimiento a este señor que, si algo llega a pasar con mi familia, con mi hija, con mi persona, él será el único responsable”, afirmó la hermana de Pedro Castillo.

Finalmente, reveló que, sin importar el panorama político, la familia seguirá apoyando a exmandatario. “Seguimos fuertes, y seguramente el pueblo estará con el señor expresidente”, señaló Gloria Castillo.