Bermejo al Congreso tras vacancia de Pedro Castillo: Se creen salvadores con 90% de desaprobación

El congresista Guillermo Bermejo de Perú Democrático cuestionó la actitud celebradora que mostraron las bancadas de oposición tras alcanzar los 101 votos con los que se aprobó la vacancia de Pedro Castillo en el Congreso de la República, luego del intento de golpe de Estado al forzar un cierre del Legislativo el último miércoles 7.

“Para que los medios no los confundan: yo no fui a votar ayer. Luego del mensaje del presidente, que no avalo por carecer de fundamentos jurídicos y ser un terrible error político, era evidente que lo vacaban. No asistí a la fiesta de los que se creen salvadores con 90% de desaprobación”, escribió en su cuenta de Twitter.

Como se recuerda, la vacancia de Pedro Castillo fue aprobada con 101 votos a favor. Solo seis parlamentarios votaron en contra, entre ellos se encuentran Hamlet Echeverría, Margot Palacios, Janet Milagros Rivas, Elías Varas, Jaime Quito y Paul Gutiérrez Ticona.

En tanto, 10 legisladores votaron en abstenciones. En el grupo de congresistas que no participaron en la votación está Guillermo Bermejo, quien durante el año y medio de gestión de Pedro Castillo fue uno de los legisladores más cercanos al exmandatario.

Voces del Pueblo rechazó golpe de Estado

Guillermo Bermejo, líder del movimiento político Voces del Pueblo, se pronunció en rechazo al golpe de Estado que intentó perpetrar Pedro Castillo y sostuvo que dicha decisión afecta de sobremanera al pueblo.