Guido Bellido: Exigimos la cabeza de quien redactó mensaje de Pedro Castillo para disolver el Congreso

El congresista y exjefe de la PCM Guido Bellido hizo un llamado a que se identifique a quien redactó el mensaje leído —el miércoles 7 de diciembre, el último día de gestión de Pedro Castillo, antes de ser vacado— por el exmandatario en el que anunció la disolución del Congreso de la República, lo cual motivo que Pleno alcanzara los 101 votos para vacarlo del cargo.

“Quienes elegimos a Pedro Castillo como presidente de la República, exigimos la cabeza de quien redactó el mensaje presidencial a sabiendas de que no se podía disolver el Congreso al margen de las leyes. El autor intelectual debe responder al pueblo”, escribió en su cuenta de Twitter.

La tesis de Bellido Ugarte es que Pedro Castillo fue obligado a leer el mensaje a la Nación sobre el cierre del Congreso: “Hay indicios de que el presidente fue obligado a leer el mensaje de la disolución, y quien redactó el texto lo hizo con el fin de dar argumento a la vacancia, porque hasta ese momento no existían los votos. Exigimos se determine quienes fueron los artífices de esta caída”.

Guido Bellido: Asesores de Pedro Castillo le tendieron una trampa

El exintegrante de la bancada de Perú Libre calificó como una “decisión nefasta” la idea de Pedro Castillo de forzar el cierre del Congreso: “Es un hecho muy lamentable, ha sido una decisión realmente funesta, el optar por querer cerrar el Congreso de la República”, declaró en entrevista con RPP.

Además, el parlamentariono agrupado, mencionó que la medida tomada por Castillo habría sido por una “camita” por parte de sus asesores; sin embargo, aclaró que no lo estaba victimizando: “Los asesores del presidente le habrán tendido la ‘camita’, esto no era necesario. No lo estoy victimizando, tampoco enterrando”.