Pedro Castillo niega corrupción y asegura que lo calumnian

El presidente de la República, Pedro Castillo, sostuvo que desde que ingresó al Gobierno la oposición está buscando audios, videos, un chat, “un mensaje donde diga usted va a ser ministro a cambio de algo, usted va a ser funcionario o director, pero cuesta tanto, pidiendo dinero por un cargo”.

De esta forma se pronunció en sus intervenciones en el homenaje a la Policía Nacional del Perú en Chorrillos y en la reunión con las autoridades locales y regionales electas en San Borja.

PUEDES VER: El presidente Pedro Castillo puede acudir a la justicia constitucional vía el Poder Judicial

Por la noche, en mensaje a la nación, prácticamente repitió el discurso y aseguró que afrontará con tranquilidad esta tercera moción de vacancia en su contra.

“No soy corrupto porque mi nombre y buen apellido de mis padres jamás lo mancharía. Desde este espacio reitero el llamado al diálogo a todas las fuerzas políticas”, dijo tras cuestionar las investigaciones en su contra por presuntos actos de corrupción, al considerar que un sector pretende dinamitar la democracia con base en “calumnias” y declaraciones “no corroboradas”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Félix Chero, rechazó las imputaciones del exjefe de la DINI, al involucrarlo en un audio de 19 minutos que contiene una conversación con Beder Camacho, exsubsecretario general del Despacho Presidencial.

“Rechazo tajantemente cualquier dicho carente de sustento y probanza en mi contra, jamás he participado o avalado un acto contrario a la ley” , escribió Chero en su cuenta oficial de Twitter.

Chávez pide presencia de cuatro ministros en el Pleno

La jefa del gabinete Betssy Chávez solicitó al Congreso la participación en el debate de la moción de vacancia presidencial de los ministros de Relaciones Exteriores, César Landa; Justicia, Félix Chero; Comercio Exterior, Roberto Sánchez, y Trabajo, Alejandro Salas. Esa sería, según algunos, una señal de la presencia de Pedro Castillo en el hemiciclo.

Al respecto, el abogado Benji Espinoza manifestó a la prensa que hoy en la mañana se decidirá si Castillo va al Congreso.

El titular del Legislativo, José Williams, informó que no hay documento oficial sobre la presencia de Castillo en el Parlamento, y en caso se excuse y no asistan sus abogados se podría reprogramar la sesión para el día siguiente.

Incertidumbre

En tanto en Palacio de Gobierno se vivía un clima de incertidumbre por la presencia o no del presidente Pedro Castillo en el Congreso para responder por el pedido de vacancia en su contra.

El abogado Benji Espinoza informó que acudirá al Parlamento con el también abogado José Palomino Manchego para responder por la moción de vacancia presidencial.