Henry Shimabukuro: “La única persona que sabía del paradero de Bruno Pacheco era Beder Camacho”

Henry Shimabukuro, investigado por presuntamente integrar el ‘Gabinete en la Sombra’, indicó en una entrevista brindada a Mávila Huerta que no fue funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), sino informante y posterior a ello, asesor del despacho presidencial. De modo que al dar información sobre lo que ocurría en Palacio de Gobierno con los funcionarios, evitaba mantener amistad con ellos.

El acercamiento que mantuvo con Pedro Castillo, fue a través de ser simpatizante del partido Perú Libre y gracias a amigos, logró presentarse ante el mandatario, para luego ganarse su confianza y obtener el cargo mencionado.

Fue a través del cumplimiento de esta función en la que conoció al exsubsecretario de Palacio de Gobierno, Beder Camacho, otrora hombre de confianza del presidente Pedro Castillo.

Al ser consultado sobre los beneficios que obtenía en el puesto, respondió que, “no tengo un contrato, soy un colaborador. Toda mi vida he sido empresario, tengo bienes y rentas, yo no necesito dinero del estado”.

No obstante, al ser interrogado con respecto a un presunto vínculo con el exsecretario general de Presidencia Bruno Pacheco, Shimabukuro negó tajantemente haberlo conocido. Por el contrario, afirmó que quien mantenía un estrecho contacto con este personaje era el propio Beder Camacho.

“La única persona que sabía dónde estaba Bruno Pacheco era el señor Beder, lo trataba de compadre y hermano”, declaró Henry Shimabukuro.

De acuerdo a lo que mencionó el exasesor, Camacho le habría ofrecido conocer a Pacheco, algo a lo que Shimabukuro se habría negado.

“En varias oportunidades Camacho me puso en el teléfono para hablar con Bruno Pacheco, porque decía que me convenía estar bien con él para estar bien con palacio, pero yo no converso con delincuentes”, añadió.

PUEDES VER: Comisión de Fiscalización citará a Mauricio Fernandini por caso Salatiel Marrufo

Irregularidades al interior de Palacio

Por otro lado, confesó que su función principal era ver las irregularidades cometidas en Palacio de Gobierno y tomar nota de ellas para garantizar el adecuado funcionamiento del lugar y de las funciones del mismo.

Según manifiesta, es en el cumplimiento de estas labores en el que habría encontrado a Beder Camacho manteniendo relaciones sexuales con diversas mujeres. Una situación de la que dio cuenta, y que, bajo su consideración, habría sido la razón principal de su despido.

“Adaptó su oficina en palacio con un sofá cama y una ducha para mantener relaciones sexuales, y cuando habían inspecciones mandaba a personal a limpiar” sostuvo.

Ante la expectativa de ser demandado por Camacho debido a sus afirmaciones, en declaraciones para La República señaló: “puede ponerme todas las querellas que quiera, tengo pruebas y él lo sabe”.

Asimismo, pidió garantías para su vida, tras conocer que el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), José Luis Fernández Latorre, cuenta con audios en donde Camacho expresa su interés por contratar personas para atentar contra la vida de Shimabukuro, por ser el causante de su destitución.