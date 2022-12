Exjefe de la DINI señala que sobrino de Castillo le pidió dinero: “Le he dado cuenta al presidente”

A un día de que se debata y vote en el pleno del Congreso la tercera moción de vacancia presidencial, José Fernández Latorre, ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), denunció que Rubdel Oblitas Paredes, sobrino del presidente Pedro Castillo, le pidió dinero en efectivo para evitar la emisión de un reportaje y contratar a un asesor de inteligencia ruso.

“Me pidió 100 mil soles porque dijo que tenía que arreglar un reportaje en un medio de comunicación donde le iban a sacar a su tío y que los necesitaba de manera urgente”, declaró este martes 6 en Buenos Días Perú.

Asimismo, el exjefe de la DINI señaló que Rubdel Oblitas le solicitó que retirara del cargo a Gustavo Bobbio Rosas, entonces jefe del gabinete se asesores de la DINI, y actual titular del Ministerio de Defensa. Aseguró que se negó a acatar el pedido: “Mañana mismo ese señor ya no está aquí (me dijo). Yo lo puse porque sabía que era un hombre incorruptible. Primero me pidió la cabeza de Bobbio y luego los S/100 soles”.

PUEDES VER: Empresaria y su socia se fueron del país al enterarse de investigación fiscal

En esta línea, Fernández Latorre también aseguró que Rubdel Oblitas, en presencia del exministro de Defensa Walter Ayala y Henry Shimabukuro (investigado por el caso ‘Gabinete en las sombras’), le solicitó medio millón de dólares para la contratación de un asesor ruso experto en inteligencia.

“Para contratar un asesor de procedencia rusa con conocimiento en inteligencia que le iba a gestionar una donación de 30 millones de dólares y que cuando vengan esos 30 millones iban a devolver el medio millón de dólares. Eso a mí me lo ha pedido, no un tercero, sino directamente ese señor”, aseveró.

En esta línea, José Fernández Latorre sostuvo que le advirtió personalmente al presidente de la República sobre los actos de corrupción de su entorno más cercano. Aseguró que puso en conocimiento al jefe de Estado sobre los movimientos extraños de Bruno Pacheco y los integrantes del ‘Gabinete en las sombras’.

Rudbel Oblitas en el MTC

Como lo detalló La República en marzo, Rudbel Oblitas, señalado por Karelim López como uno de los operadores de la asignación de contratos de Provías Nacional, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), visitó al ex secretario general de dicho despacho Mario Rubio Uriarte. También lo hizo su hermana, Fany Oblitas Paredes, pero a Anatoly Bedriñana Córdova, exasesor del MTC. Ninguno cumple función pública. Se les permitió el ingreso por que son los sobrinos del presidente Pedro Castillo.

Ambos son hijos de Lelis Paredes, cuñada del jefe de Estado, y son naturales de Chota, Cajamarca. Rudbel Oblitas Paredes ingresó en el MTC el 2 de agosto del 2021. Poco después, el 6 de agosto, se reunió con el presidente Castillo, según el registro de visitas de Palacio de Gobierno. Tiene registradas 12 visitas.

Los días 16, 17, 18, 19 y 21 de agosto del mismo año, su hermana Fany Quispe Paredes también estuvo en Palacio de Gobierno. Unos días después, el 24 de agosto, tuvo una reunión en el MTC. Al igual que su hermano Rudbel Oblitas Quispe, también ingresó a Palacio de Gobierno en 12 ocasiones.