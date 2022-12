Congresistas del sur se dividen por votación de vacancia de Pedro Castillo

Este 07 de diciembre el pleno del Congreso de la República debatirá el pedido de vacancia contra el presidente Pedro Castillo Terrones. En esa fecha deberá responder, el mandatario o su abogado, la solicitud presentada por el legislador no agrupado Edward Málaga. Este pide la salida del presidente por incapacidad moral. Castillo es investigado por supuestamente liderar una organización criminal.

En Arequipa, los parlamentarios Diana Gonzáles y Alex Paredes, tienen opiniones divergentes sobre el destino de la tercera moción de vacancia presidencial . Gonzáles considera que es posible llegar a los 87 votos, mientras que Paredes describe este intento como una “pérdida de tiempo”.

Gonzáles votó a favor de la moción, para que el presidente pueda sustentar su defensa ante el Congreso el 7 de diciembre. Considera que habría más de los 73 votos iniciales con los que se admitió a trámite la moción. “Algunos congresistas se quedaron sin votar”, expresó.

La parlamentaria consideró que el alto nivel de desaprobación del Congreso no es impedimento para que se pueda vacar al presidente.

Por su parte, Alex Paredes indicó que el nuevo intento de vacancia demuestra que hay sectores del Parlamento que no atienden las verdaderas necesidades del país. Paredes pertenece a la Bancada Magisterial, una de las filas del oficialismo.

“Es bien remoto que consigan los 87 votos”, expresó sobre la posibilidad que la oposición llegue a vacar al presidente Pedro Castillo. Para Alex Paredes, detrás del intento está un sector que no acepta los resultados electorales del año pasado. “Debieran prepararse para el 2026″.

Divididos en Cusco

En Cusco, los legisladores Luis Ángel Aragón Carreño y Katy Ugarte Mamani, también dieron su postura sobre el pedido. Ugarte Mamani señaló no estar de acuerdo con la vacancia presidencial y adelantó que votará en contra. Considera que estas mociones solo confrontan al Legislativo con el Ejecutivo.

Por su parte, el parlamentario Luis Ángel Aragón, de Acción Popular, dijo que votará como lo defina su bancada. Empero, señaló que en lo personal, está a favor de la vacancia. Indicó que en esta ocasión si tiene fundamento político, por lo que no se debe esperar a la investigación judicial. Manifestó que varios de los parlamentarios no quieren entender que esta no necesita pruebas judiciales, porque es un proceso político.