Sada Goray: Me extorsionaron y entregué S/ 4 millones a Salatiel Marrufo

Ni la empresa Marka Group ni la empresaria Sada Goray aparecen como contribuyentes de la campaña de Pedro Castillo en los registros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE); sin embargo, el exministro de Vivienda Geiner Alvarado y su exjefe de gabinete de asesores Salatiel Marrufo presionaron a sus funcionarios para beneficiar a Sada Goray Chong bajo el argumento de que apoyó al mandatario durante la segunda vuelta electoral.

Esta acción no fue gratis. La gerente general de Marka Group reconoció que le pagó un soborno de 4 millones de soles al exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo Alcántara, para beneficiarse.

“Todo estuvo bien hasta el día que el señor (Salatiel Marrufo) me dijo que quería 4 millones de soles. Me dijo que, si le entregaba el dinero, todo iba a estar bien; si no, todo va a estar mal”, adelantó la empresaria en una entrevista con Epicentro TV.

“Le dije que no tenía y, para salir del paso, le mencioné que le iba a pagar por partes, pero se volvió peor, porque me seguía pidiendo. Me dijo que la plata era para el presidente Pedro Castillo porque ellos tenían una planilla con el jefe de Estado y la familia presidencial”, apuntó.

En esa línea, Goray señaló que entregó el dinero que le pidió Marrufo. Asimismo, afirmó que sentía miedo porque la llamaba por celular y conocía su casa; es decir, sabía todo, hasta los negocios de su familia.

“El dinero se lo mandé a dejar. En total, fueron 4 millones de soles que le fui dando mensualmente porque no tenía más plata. El señor me presionaba, tenía miedo porque me llamaba por teléfono y conocía mi casa (...) Me envolvieron. Ellos sabían todo lo que tenía y qué trámites me faltaban, así como que mi familia tenía mineras en la Libertad”, expresó.

Colaboración

La empresaria indicó, además, que está colaborando con el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder que lidera la fiscal Marita Barreto.

“Después de todo este año de presión, temor, miedo, mis abogados me dijeron que me ponga a disposición de la Fiscalía, y es lo que estoy haciendo para dar mayor información”, explicó durante una entrevista con el periodista René Gastelumendi.

Asimismo, precisó que no aportó a la campaña de Castillo: “No aportado a ninguna campaña de Pedro Castillo. No hubo ninguna adjudicación de Marca Group. El señor (Salatiel Marrufo) tiene que hacerse responsable porque es cabecilla de la organización”.