El 61% de peruanos desaprueba la gestión de Pedro Castillo, según IEP

La reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) —en alianza con el diario La República— revela que un 61% de encuestados desaprueba la forma en cómo el presidente de la República, Pedro Castillo, está conduciendo su Gobierno.

En cuanto a la aprobación del jefe de Estado, este ha recibido un ligero aumento a comparación de una encuesta anterior: pasó de un 28% a un 31%. Asimismo, un 8% no sabe o no opina.

En cuanto a los niveles socioeconómicos, el estudio informa que en el nivel A y B, un 73% de entrevistados rechaza la gestión de Castillo Terrones; en el nivel C, un 65% no lo respalda; y en cuanto al nivel D y E, la percepción negativa hacia el mandatario es menor: 53% no lo aprueba.

Respecto a Lima Metropolitana, un 75% de entrevistados no respalda la gestión del presidente Pedro Castillo.

La mayor aprobación hacia el jefe de Estado se registra en el sur y en el oriente del país, con un 52% y 45%, respectivamente.

Ficha técnica

El estudio de IEP, que tiene una muestra de 1.217 entrevistados, fue realizado a personas mayores de 18 años a nivel nacional. Se llevó a cabo del 19 al 24 de noviembre y cuenta con un margen de error de 2,8 puntos por encima y debajo de cada resultado en su representación de la situación nacional, así como un nivel de confianza del 95%.