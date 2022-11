Pedro Castillo: Informe final de denuncia por traición a la patria volverá a la SAC

Comisión Permanente inisiste con denuncia contra Pedro Castillo 09:37 Informe de denuncia por traición a la patria volverá a la SAC El informe de la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo volverá a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. De esta manera, el grupo de trabajo parlamentario tendrá 15 días para reformularla. Esta denuncia fue presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. 09:36 Otorgarán 15 días a la SAC para informe final de la DC 307 Congresistas votan por propuesta de otorgar 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que redacte informe final de la DC 307. Con 19 a favor, 3 en contra y 9 abstenciones, se aprobó la solicitud. 09:19 Inicia sesión El titular de la Mesa Directiva, José Williams, da inicio a la sesión de la Comisión Permanente.

Nota previa

Tras el fallo del Tribunal Constitucional que declara la nulidad de la denuncia contra el presidente Pedro Castillo por el presunto delito de traición a la patria, la Comisión Permanente del Congreso programó en su agenda de este jueves 24 de noviembre ver el informe final aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

El titular de la mesa directiva, José Williams, convocó a los miembros de la Comisión Permanente a una sesión presencial en el hemiciclo desde las 9.00 a. m., donde se tocará como primer tema el informe final que fue aprobado por la SAC con 11 votos a favor y 10 en contra.

Como se sabe, los magistrados del TC determinaron que se declare “la nulidad de la admisión de la denuncia presentada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso del 28 de febrero de este año, así como el informe final de la denuncia constitucional” .

El documento, presentado por el congresista de Avanza País Diego Bazán, señala que el jefe de Estado habría infringido los artículos 32, 54, 110 y 118 de la Constitución Política del Perú, en sus numerales 1, 2 y 11, respectivamente. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ordenó la anulación del informe que recomienda la inhabilitación del mandatario por cinco años.

Congreso insiste en denuncia contra Pedro Castillo

Fuentes de la mesa directiva indicaron a La República que José Williams Zapata no someterá a voto y tampoco a debate el expediente. Es decir, dará cuenta de la decisión tomada por el Tribunal Constitucional para luego anunciar que será devuelto a la SAC para reformular la acusación contra el mandatario.

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones, Lady Camones, manifestó para este diario que el caso retornará a su etapa inicial, ya que el TC no ha determinado que se archive, sino que ha señalado que no existe una motivación suficiente.

“Es buscar nueva motivación, según lo que indica. Una motivación con mayor sustento. La denuncia constitucional entrará a calificación nuevamente en la SAC (...) El Tribunal Constitucional no dispone el archivo, dispone anular todo lo actuado desde el informe de calificación hasta el informe final y plantea de alguna manera un nuevo proceso”, sostuvo.

Congreso podría infringir la Constitución si insiste en denuncia de traición a la patria

De acuerdo con el exmagistrado del TC Eloy Espinosa-Saldaña, la decisión del máximo organismo constitucional sostiene que el informe ya no debería ser tratado por el Parlamento. Sin embargo, resaltó que “eso no significa que no haya otras acusaciones constitucionales contra el presidente. Hay algunas ya planteadas y otras en marcha. Solo se está resolviendo la denuncia por traición a la patria”.

En ese sentido, el abogado constitucionalista Omar Cairo precisa que si el Legislativo insiste en continuar con la denuncia, estaría brindando un mensaje muy cuestionable.