Pedro Castillo acepta propuesta de AMLO para que Cumbre Alianza del Pacífico se realice en Perú

Le contesta. El presidente Pedro Castillo aceptó la propuesta del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador de realizar la Cumbre Alianza del Pacífico en el Perú. Esto, luego de que se anunciara la suspensión del evento programado para esta semana.

“Desde acá saludo al presidente Andrés Manuel López Obrador, no tengo nada oficial, son algunas declaraciones extraoficiales, pero en el marco de asumir esta responsabilidad de Alianza del Pacífico. ¿A quién tenían que entregarle la responsabilidad? No se la pueden entregar a una persona que no tendría que asumir”, manifestó en TV Perú desde una actividad oficial en Villa María del Triunfo este martes.

Asimismo, añadió: “Hoy voy a tener algún dato oficial, pero desde ya quisiera que los países hermanos, los países que forman parte de la Alianza del Pacífico, así como el presente AMLO esté acá. No habría ningún problema (en hacer la Alianza del Pacífico aquí). Bienvenidos a todos, todos somos hermanos”.