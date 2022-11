Pedro Castillo: TC deja al voto habeas corpus que podría tumbarse denuncia por traición a la patria

La Comisión Permanente del Congreso de la República espera este miércoles 16 la presencia del presidente de la República, Pedro Castillo, para que ejerza su defensa frente al informe final aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda acusarlo por traición a la patria e inhabilitarlo por cinco años para la función pública. En otro plano, el Tribunal Constitucional dejó al voto el habeas corpus presentado por la defensa del jefe de Estado que podría tumbarse el proceso, al cuestionar la calificación de admisibilidad en la SAC a inicios de año.

Este martes 15 sesionó de manera pública el Pleno del Tribunal Constitucional con la presencia de todos sus magistrados. Entre las causas que fueron atendidas, se vio el habeas corpus presentado por el abogado Eduardo Pachas, la cual busca frenar la denuncia constitucional por traición a la patria contra el jefe de Estado. En él se solicita dejar sin efecto el acuerdo adoptado por la SAC el 28 de febrero, cuando admitieron la denuncia constitucional.

Durante la audiencia, Pachas expuso una serie de videos donde se veía a los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alan García, expresarse a favor de conceder una salida al mar a Bolivia a través del puerto de Ilo, en Moquegua. Agregó que el informe de calificación elaborado por la SAC no muestra alguna prueba contundente o hecho que constituya delito o que tenga la apariencia de delito y, por lo tanto, debió ser rechazada en una primera fase.

“Todos ellos (presidentes en funciones) hablaron de salida al mar por el puerto de Ilo y ninguno de ellos fue procesado por traición a la patria, ellos hicieron convenios que pasaron por el Congreso y ninguno de esos congresistas fueron procesados por traición a la patria”, dijo durante la audiencia.

Este alegado fue recogido por el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse, quien le consultó al abogado enviado por el Parlamento si consideraba que la opinión o declaración de un jefe de Estado puede llegar a constituir una traición a la patria: “¿La opinión es un delito? Esa postura me preocupa mucho porque estamos hablando de un país hermano como Bolivia”.

En tanto, el abogado Yuri Iván García Cano, quien acudió en representación de la Procuraduría Pública del Congreso de la República, trató de llevar la discusión a un plano procedimental. Señaló que la SAC siguió el conducto regular que cuenta con amparo constitucional. Aclaró que para declarar la admisibilidad de una denuncia constitucional “no se ven requisitos de fondo, sino de forma”.

“Lo que se ha ejercido aquí es el desarrollo del ejercicio legítimo de las competencias exclusivas y excluyentes que tiene el Congreso de la República respecto a acciones de control político”, afirmó.

Esto fue rebatido por el juez constitucional César Ochoa Cardich, quien le recordó al abogado del Congreso que el tema a discusión se encuentra próximo a ser visto este miércoles 16 en la Comisión Permanente, con una situación ya extendida al jefe de Estado, por lo que lo instó a abordar en el tema de fondo y no solo de procedimientos: “Se ha mencionado que este proceso está referido a un proceso de calificación, pero es de público conocimiento que la SAC ha emitido un informe sobre esta denuncia. Es decir, ya estamos en otra etapa de este proceso parlamentario y sobre eso no he escuchado nada”.

García Cano insistió en que lo que se cuestionaba era la calificación de admisibilidad y esta se da basado en los siguientes requisitos: que sea formulada por una persona capaz, por alguien directamente agraviado y que de lo expuesto se refiera a hechos que constituyan un delito o una infracción constitucional. Recordó que el habeas corpus busca eliminar una fase postulatoria y las siguientes que son la investigatoria y la decisoria.

Ante ello, el magistrado Manuel Monteagudo Valdez, quien fue el único que asistió a la audiencia de manera virtual, le recordó al abogado que el caso podría llegar al Pleno del Congreso de la República en un breve plazo, por lo que cuestionó que la discusión se deba enmarcar solo en una fase de postulatoria: “¿Se da cuenta de que tenemos un escenario donde en cuatro días se puede abrir un proceso judicial e hipotéticamente el presidente puede estar suspendido? La teoría de que estamos ante algo preliminar no parece tan claro”.

Finalmente, Eduardo Pachas acusó al Congreso de buscar una vía alterna a la vacancia presidencial con esta denuncia por traición a la patria. “Este Congreso, que no entra en razones, lo que busca son votos para vacar al presidente de cualquier modo, es el primer presidente en 200 años que en menos de seis meses tuvo dos procesos de vacancia que fueron frustradas y ahora abren la puerta de la traición a la patria”.

Tras escuchar los alegatos, los magistrados del TC dejaron al voto el recurso interpuesto por la defensa de Pedro Castillo. El Pleno está integrado por los jueces constitucionales Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez Haro, Luz Imelda Pacheco Zerga, Manuel Monteagudo Valdez y César Ochoa Cardich.