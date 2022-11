Pedro Castillo EN VIVO: magistrado del TC dejan al voto habeas corpus contra denuncia por traición a la patria

Gutiérrez Ticse señala que la opinión de un presidente no es un acto de traición a la patria

El magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse consideró que la opinión de un jefe de Estado no constituye en sí un acto de traición a la patria: “Cuando el presidente de la República Alan García Pérez, el cual me merece el máximo de los respetos, señaló que Sendero Luminoso tiene militantes activos y señaló que los senderistas merecen respeto y personal admiración porque son quieran o no militantes, ¿estaba cometiendo traición a la patria?”.