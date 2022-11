Abogado de Pedro Castillo: “Solicitamos que se devuelva todo a la Subcomisión de Acusaciones”

Pedido. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó el último viernes el informe final sobre la denuncia constitucional por presuntas infracciones a la Constitución, el supuesto delito de traición a la patria contra el presidente Pedro Castillo.

Al respecto, José Palomino Manchego, abogado de Pedro Castillo, señaló que mandó una solicitud a la Comisión Permanente para que se devuelva lo aprobado en la Subcomisión . Durante una entrevista en TV Perú, el letrado argumentó que dicha denuncia por traición a la patria no debería seguir, ya que se hizo vencido el plazo de legislatura ordinaria y porque Lady Camones, titular del grupo de trabajo, adelantó opinión con su voto a favor.

“ Hay motivos de diversa índole (...) Le pedimos dos veces (a Lady Camones) que se abstenga y por tal no tenía por qué votar. Ella adelantó juicio y por eso adjuntamos a la presente el medio donde ella adelantó juicio. Por lo tanto, no hay ética parlamentaria, ella debió de inhibirse; sin embargo, no lo hizo”, declaró.

En efecto, el abogado señaló que esos dos motivos deberían ser suficientes para que la Comisión Permanente “devuelva todo lo actuado” a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Además, el letrado mencionó que el congresista Wilson Soto, de Acción Popular, anterior delegado de la denuncia contra Castillo Terrones, tampoco tenía por qué votar el informe final y debió abstenerse “por ética parlamentaria”.

“ Esta denuncia constitucional ha ido a ritmo acelerado, sin observar, sin respetar el debido proceso y los derechos fundamentales que se le asiste a cualquier persona; en este caso, al presidente constitucional de la República, Pedro Castillo”, acotó.

En otro momento, criticó que la Comisión Permanente haya cursado “de manera apresurada” la notificación que solicita la presencia del presidente Pedro Castillo el próximo miércoles 16 de noviembre.

En ese sentido, recordó que en agosto emitió un pedido de nulidad a la presidencia de la Comisión Permanente aduciendo que el plazo de la legislación ordinaria para ver la denuncia por traición a la patria venció el último 15 de julio.

“Agosto, setiembre, octubre y noviembre y no hay ninguna respuesta. Esto significa que esta denuncia constitucional se está llevando de manera acelerada, vulnerando sistemáticamente derechos fundamentales en sede parlamentaria . El Poder Judicial dice que si hay afectación en la sede parlamentaria, todo vuelve al estado anterior”, aseveró.

De igual manera, mencionó que la Comisión Permanente debe resolver dicho pedido este lunes, ya que, a su criterio, Pedro Castillo “no ha cometido ninguna infracción” a la Constitución y tampoco existen “elementos coexistidos” para esa la denuncia penal.