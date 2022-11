‘La toma de Lima’: marchan en contra de la vacancia de Pedro Castillo y a favor de cerrar el Congreso

Martha Moyano espera que los manifestantes no ataquen el Congreso

La primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano, calificó de “irresponsable” que el general PNP Manuel Lozada no haya teneido conocimiento que los manifestantes se reunirían en la avenida Abancay para protestar contra el Congreso.

"Espero que la marcha no sea violenta, que no quieran atentar contra el Congreso. La respuesta del general es irresponsable en no tener concimiento porque nosotros sabemos que todos los días Palacio de Gobierno a las 5.00 de la madruga recibe información de inteligencia (...) Si no tenía conocimiento debe irse", apuntó.