Otros dos alcaldes implicados en repartija de obras del “Gabinete en la sombra”

Se reunieron con el presidente Pedro Castillo y con el exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, para pedirles la aprobación del financiamiento de obras públicas, alegando que sus pueblos estaban relegados desde hacía años. Por su cercanía con el poder, lograron la transferencia del dinero, pero en lugar de adjudicar los proyectos mediante licitaciones transparentes, contrataron con constructoras relacionadas con miembros del llamado “Gabinete en la sombra”.

Son los casos de los alcaldes distritales de Santa Rosa, Jaén, Helder Delgado Tello; y de Chumuch, Celendín, Edward Vílchez Castañeda; paisanos del jefe de Estado. Ambos adjudicaron proyectos por S/ 7.8 millones a empresas de sus allegados.

El presidente Castillo y el exministro Geiner Alvarado incluyeron a los distritos de Santa Rosa y Chumuch en la lista de localidades beneficiadas con la transferencia de fondos para obras públicas, mediante el Decreto de Urgencia 102-2021, del 29 de octubre de 2021.

Antes de haber sido afortunadamente elegidos para el financiamiento de obras, los burgomaestres Helder Delgado y Edward Vílchez sostuvieron reuniones con Geiner Alvarado. En el caso de Vílchez, también se entrevistó con el mandatario Castillo.

El alcalde de Santa Rosa (Jaén), Helder Delgado, contrató al consorcio Proveedores, Contratistas y Servicios Generales Huarango y Constructora Marañón, para un proyecto de agua potable por S/ 1,705,609. La segunda es de propiedad del amigo del alcalde de Santa Rosa, Felipe Cieza Cascos, y de su socio, Marco Delgado Sepúlveda. A su vez, estos dos son amigos de Jorge Fernández Requejo, exasesor del exministro Geiner Alvarado. Fernández le prestaba su camioneta a los sobrinos del presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez.

Aunque Felipe Cieza negó tener amistad con el exasesor Jorge Fernández y el alcalde Helder Delgado, reconoció que “conocía” al primero y que había “trabajado” con el segundo.

Felipe Cieza Cascos, dueño de Constructora Marañón, es amigo del alcalde de Santa Rosa. Foto: Facebook

La constructora Marañón tiene el antecedente inmediato de haber sido sancionada con 19 meses de prohibición para contratar con el Estado por haber presentado documentos falsos.

No obstante que el registro de visitas indica que el alcalde Helder Delgado tuvo un encuentro con el exministro Geiner Alvarado, el 14 de septiembre de 2021, dijo: “Nunca me he reunido con Geiner Alvarado, el registro (de visitas) debe estar mal”.

Visita del alcalde de Santa Rosa a Geiner Alvarado. Foto: La República

El alcalde Delgado también aceptó conocer “desde hace años” al dueño de la empresa Proveedores, Contratistas y Servicios Generales Huarango, Orlando Gamonal Santacruz. Sin embargo, Gamonal indicó que “lo conozco recién, después de la licitación”.

Al igual que el exministro Geiner Alvarado, y los investigados Salatiel Marrufo Alcántara y Abel Cabrera Fernández -financistas de la campaña de Pedro Castillo-, el empresario Gamonal estudió en la Universidad Pedro Ruíz Gallo, de Chiclayo, según su cuenta de Facebook. Pero cuando este diario le preguntó, dijo que no era cierto.

En el caso del alcalde de Chumuch, Edward Vílchez, adjudicó dos obras por S/ 6,172,558 -financiadas con el Decreto de Urgencia 102-2021- al consorcio integrado por Constructora Varu y Consultora & Constructora UBR.

Varu es de propiedad de Wilmer Vásquez Ruíz, quien, en consorcio con Consultora & Constructora UBR, ha ganado otros 2 contratos con el alcalde Vílchez por S/ 17.646.115. En total, el alcalde de Chumuch adjudicó a Wilmer Vásquez un total de S/ 23,818,673 durante su mandato.

El 23 de agosto de 2021, el burgomaestre se reunió con el exministro Geiner Alvarado, en compañía de su gerente municipal, Álex Caruajulca Orrillo. Los dos también visitaron al presidente Castillo, el 8 y 9 de noviembre de ese año.

El alcalde de Chumuch, Edward Vílchez, no respondió las llamadas de este periódico. En su gestión, Vílchez también concedió obras por S/ 11 millones a Irza Ingenieros, de los hermanos Edisson y Alex Zavaleta Cadenillas. Según el testigo protegido Hugo Espino Lucana, Irza Ingenieros le pagó un soborno de S/ 800 mil al alcalde de Anguía, Nenil Medina, a cambio de obras públicas.