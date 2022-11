La cercanía de dirigentes de Arequipa con Pedro Castillo

En agosto pasado, el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, recibió en Palacio de Gobierno a un nutrido grupo de personas que se presentaron como dirigentes de bases sociales de Arequipa. La reunión quedó plasmada en una fotografía. En ella aparecen personajes como Felipe Domínguez Chávez, Ramón Pachas, además de quien fuera alcalde distrital de Quequeña y acusado de promover invasiones de terrenos, José Palomino Aguilar, así como la dirigente del Partido Magisterial, Rosa Luz Pérez Ramírez, quien recientemente ha sido señalada de pedir una suerte de diezmo a los subprefectos para fines de su organización política.

Domínguez, quien aparece sonriente en la foto, confirmó a La República que fueron diversos dirigentes los convocados. Según él, en la reunión, expusieron una serie de pedidos de interés para la región. Domínguez que preside el Frente de Desarrollo del Cono Norte (Fedecon) y Cofren, dice que dieron una suerte de plazo al presidente Castillo para que sus requerimientos sean atendidos . En concreto 6 meses que vencen en diciembre.

Sus solicitudes fueron desde agua y desagüe para los pueblos que aún no tienen estos servicios, saneamiento físico para la propiedad informal y los asuntos referidos a Majes Siguas II y la realización del gasoducto para el sur y el siempre mencionado puerto Corío.

Carlos Paz, quien preside el Frente de Desarrollo Integral de la Parte Alta de Paucarpata y Aledaños (FREDIPAP) y AUPA, también estuvo en la reunión y dice que Castillo prometió atender estos pedidos mediante la instalación de mesas técnicas, pero hasta la fecha estas no se concretan . Confirmó que el plazo se estableció.

Prefecto fue el nexo

El prefecto regional Yeremi Torres, aparece en la foto. Según el exsubprefecto provincial Juan Carlos Jaquehua Villalobos, fue Torres quien articuló la reunión entre los dirigentes y Castillo. El prefecto habría sorprendido al mandatario llevando a seudo dirigentes. Cuestionó la presencia de José Palomino, de quien se desconoce a qué gremio pertenece. “El señor prefecto es el que nos ha coordinado y organizado y pudimos tener esa reunión en Lima el 26 de agosto”, acotó Paz del Fredipap.

La reunión fue una suerte de respaldo al presidente, que por ese entonces vivía momentos complejos debido a las nuevas investigaciones que le abrió la Fiscalía de la Nación.

Para Paz es evidente que el presidente buscaba respaldo . “Es obvio y no solamente es este gobierno. Nosotros buscamos tener coordinación con las autoridades, porque solamente a través de eso podemos hacerle llegar nuestros problemas”.

Domínguez dice que pensaron en el respaldo transitorio en los plazos para ver resultados.

Sobre el tema, José Luis Chapa, presidente de la Federación de Trabajadores de Arequipa (FDTA), refirió que el apoyó no es a Castillo, sino a la gobernabilidad.

El gremio que no participó fue Construcción Civil . Lugue Espinoza, secretario de este sindicato en Arequipa, remarcó que el principio de esta agremiación es la independencia política y no pueden parcializarse con ningún gobierno.

Malestar

El presidente de la Federación de Trabajadores de Arequipa (FDTA), José Luis Chapa Díaz, no asistió a la reunión. En entrevista con La República, señaló que no fue porque ya se había delegado la asistencia, pero que producto de esa cita en agosto, se acordó que en setiembre debía llegar una comisión a Arequipa para atender los pedidos. Eso no ocurrió. “Hay malestar entre los dirigentes y hemos quedado en reunirnos este 15 de diciembre para agendar un paro regional por Arequipa”, explicó.

Chapa dice que el paro sería para reclamar que se cumplan las promesas que les hizo Castillo.

Domínguez confirmó que también hay incomodidad ante el incumplimiento y que también optarían por la protesta, pero aclara: “no para cambiarlo ni que se vaya, sino para que solucionen los problemas”.

Marcha esta semana

Mientras que este 5 de noviembre se realizó una marcha en contra del gobierno de Castillo, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) ha convocado a una manifestación para el 10 de noviembre.

El dirigente de la FDTA, la semana pasada, señaló que la movilización era para respaldar a Castillo, pero también pedirán la no derogación del decreto 001 y 014, referidos a derechos laborales, por la democracia y el alza de la canasta básica familiar. “Lo tomamos como respaldo, porque no vamos a caer en el juego de la derecha (…) se culpa al presidente, pero no hay prueba alguna ni con los colaboradores eficaces”, dijo.

Ayer, tras la marcha del grupo que pide la salida de Castillo, cambio de parecer y dijo que la movilización del 10 es por la gobernabilidad.

Chapa: la protesta es de la derecha

José Luis Chapa, señaló que todos tienen derecho a protestar, empero dijo no estar de acuerdo con quienes salieron a manifestarse el sábado pasado. Indicó que esos pedidos forman parte de la agenda de la derecha.

A la pregunta de si lo correcto es que tanto el Congreso y Castillo se vayan, refirió que esa también es una posición de la derecha que no apoyan. “Pedimos cierre del Congreso y nueva constitución”.

Agregó que por indicios no se puede juzgar a nadie, ni vacarlo. “Estamos de acuerdo en que si el presidente estuviera envuelto en actos de corrupción probados, seríamos los primeros en salir a las calles y pediríamos máxima sanción”.

Chapa señaló que desconfía del Ministerio Público. Hace tres años, lo habrían señalado como cabecilla de la organización criminal El Ladrillo Sindical del Sur. “No creo en la fiscalía, me tildaron de cabecilla y luego no lo probaron. Eso pasa con el presidente (Castillo) y otras personas. Primero te meten preso y luego te juzgan y averiguan. Eso esta mal”, concluyó.