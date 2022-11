Visita de la OEA: negativa del Congreso para debatir por viaje de Castillo podría ser observada

Este viernes 4 de noviembre, el presidente de la República, Pedro Castillo, canceló su viaje a Tailandia desde al 14 al 21 de noviembre. Esto debido a que “no se ha priorizado en el último pleno del Congreso” su participación en la 29.° Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Agregó que ello ha “perjudicado la organización de la agenda presidencial”.

“ Dicha acción dilatoria pone en riesgo la política exterior que es competencia constitucional de la Presidencia de la República ”, se lee en el documento enviado al titular del Congreso.

A través de su Twitter, el presidente anunció su decisión de desistir de participar en la cumbre APEC. Foto: captura de Twitter

Previo al anuncio del jefe de Estado, bancadas de oposición (Renovación Popular y Alianza para el Progreso) ya habían expresado su rechazo al pedido de Castillo. El principal argumento fue porque la cumbre APEC coincide con la fecha —20 de noviembre— en la que arribará el Grupo de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) al Perú.

La politóloga Marylia Cruz señaló a La República que el constante rechazo del Parlamento a los pedidos del jefe de Estado para viajar al extranjero sería un punto negativo para este poder. Por lo que este reciente suceso sería observado por la misión del organismo internacional ante su negativa de mostrar el respaldo a la solicitud del mandatario enviado el último 2 de noviembre.

“Lo que la OEA va a apreciar sobre esto es que la institución de la Presidencia está siendo afectada ante estos negativos de compromisos internacionales que tiene el Perú. Eso lo va a ver la OEA en su visita y eso es pertinente que lo observe y que lo vea, con los propios ojos, la irracionalidad que hay hasta un cuadro simple de agendas protocolares”, detalló la politóloga a La República.

La especialista añadió que la delegación de la OEA “va a entender cómo la oposición va actuando incluso con la representación del Perú al nivel internacional”, ya que “no está dejando gobernar a un presidente elegido democráticamente”.

No influye presencia de Pedro Castillo en trabajo de la OEA

El director de Vox Populi, Luis Benavente, detalló a La República que el viaje del mandatario a Tailandia para participar de la cumbre no tiene que afectar el trabajo que realizará la misión de la OEA, dado que es una “visita institucional”.

“Creo que esté o no el presidente, no tendría por qué afectar el curso de la visita. En cualquier caso, Pedro Castillo será representado por la vicepresidenta y también por el presidente de Consejo de Ministros que encarnan al Ejecutivo . No creo que haya algún problema”, explicó el experto.

Luis Benavente agrega que el Grupo de Alto Nivel solo llevará a cabo “una acumulación de información política” con diferentes poderes e instituciones del Estado.