Cerrón sobre vacancia contra Castillo: “No vamos a hacer cargamontón a un tema que desestabiliza la democracia”

El congresista de la bancada de Perú Libre Waldemar Cerrón aseguró que su agrupación parlamentaria no respaldará la tercera moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo, la cual viene impulsando la oposición. Esto debido a que “desestabiliza la democracia”.

“Nosotros no somos partido oficialista, pero tampoco vamos a hacer cargamontón a un tema que desestabiliza la democracia, porque ¿cuál es el motivo por el que están presentando estas mociones de vacancia? Siempre va a haber un pretexto, y esos pretextos no le hacen bien al país ni a la democracia”, sostuvo el parlamentario.

Respecto a este tema, la iniciativa ya cuenta con el respaldo de 66 congresistas. Las últimas adhesiones fueron de los parlamentarios María Acuña y Magaly Ruíz, ambas de Alianza para el Progreso; Silvia Monteza y Wilson Soto, de Acción Popular; Hitler Saavedra, de Somos Perú, y Miguel Ciccia, de Renovación Popular.

Portal 'Vacancia Ya' muestra que 66 congresistas respaldan la iniciativa contra el jefe de Estado. Foto: captura/vacanciaya.com

Es preciso resaltar que la única bancada que firmó la moción de vacancia en su totalidad fue Fuerza Popular (24). En el caso de Renovación Popular, sus nueve legisladores ya lo hicieron. La situación es la misma en Avanza País (8) y Alianza para el Progreso (9).

Hermano de Vladimir Cerrón niega que este haya recibido pagos de la DINI

El hermano del exgobernador regional de Junín también se refirió a la versión que un colaborador eficaz brindó a la Fiscalía sobre que Valdimir Cerrón, supuestamente, recibía 40.000 soles de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

“El jefe de la DINI ya se ha pronunciado (respecto a que), claramente, no hay posibilidad para que personas que no estén capacitadas o no estén autorizadas puedan recibir esta cantidad de dinero ”, señaló.

Recientemente, mediante un pronunciamiento, la DINI negó el hecho de que Cerrón Roas tiene denominado el código ‘Montaña’ como agente especial. Además, la institución descartó que esta misma modalidad se haya empleado con Richard Rojas, exjefe de campaña del presidente Pedro Castillo.