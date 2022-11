Pedro Castillo: oposición no respaldaría nuevamente salida del presidente al exterior

El último miércoles, el presidente de la República, Pedro Castillo, envió un oficio al titular del Congreso, José Williams Zapata, para solicitar permiso a este poder del Estado con el fin de ser partícipe de la 29° Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Tailandia.

Tras el pedido del jefe de Estado, congresistas de las bancadas de oposición ya han ido adelanto su postura sobre este tema. El principal argumento para negar la salida del Perú al presidente es por la visita que realizará la delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA) el próximo 20 de noviembre. Cabe precisar que el viaje de Pedro Castillo a Tailandia es entre el 14 y 21 de noviembre.

Pedido de Castillo al Congreso. Foto: documento

Uno de los primeros en manifestar la posición de su agrupación parlamentaria es el congresista y vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya. Este señaló que las condiciones del máximo representante del Perú “no han variado” y es por eso que no respaldarán la solicitud.

“Las condiciones siguen iguales, no han variado, así que no se le va a dar el permiso, al menos nuestra bancada va a votar en contra definitivamente y me imagino que los demás harán lo mismo, pues nada ha cambiado”, dijo a los medios.

Una postura igual lo comentó el congresista Alejandro Soto. El vocero de Alianza para el Progreso (APP) sostuvo que “no es pertinente la salida del presidente” debido a la visita del Grupo de Alto Mando de la OEA.

“Particularmente, Alianza para el Progreso no va a autorizar el viaje. Ese señor ha solicitado la visita de una misión de la OEA y él tiene que estar acá para responder eso. Pero al margen de ello, será en el debate en el que se tenga que decir las otras razones que están pendientes, como las carpetas fiscales que están en investigación y los otros actos de corrupción que están saliendo a la luz pública”, expresó.

Los integrantes de la bancada fujimorista no son ajenos a ello. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, señaló que el jefe de Estado “no debe salir para hacer el ridículo afuera del Perú”.

“Hay un artículo pertinente de nuestra Constitución donde refiere que el presidente de la República personifica y representa a la nación. ¿Ustedes se sienten representados por el presidente? Es una vergüenza ajena la actitud y el desempeño de un alto dignatario como es el presidente. El presidente no debe salir para hacer el ridículo fuera del Perú. Es suficiente con lo que tenemos en el Perú “, dijo.

Su correligionario, Hernando Guerra García se sumó a las declaraciones de Ventura Ángel. El parlamentario de la bancada naranja calificó de una “provocación y contradicción del presidente” pedir permiso para viajar.

Recientemente, el titular de la Mesa Directiva del Legislativo, José Williams Zapata, consideró que el presidente Castillo “debería” estar en el país durante la llegada del Grupo de Alto Nivel.

“Pienso que el presidente debería estar aquí para la llegada de la comisión del Consejo Permanente de la OEA puesto que él ha pedido que sea así. E l que se vaya a ir dos días antes es un asunto dentro lo que él pueda manejar dentro de su responsabilidad”, puntualizó.

Congreso negó dos veces salida a Pedro Castillo

La representación nacional ya ha negado al mandatario la salida al extranjero. La primera fue cuando el Pleno del Congreso le negó a Pedro Castillo participar de la toma de mando de Gustavo Petro en Bogotá, Colombia, con 67 votos en contra, 42 a favor y 3 abstenciones.

La segunda solicitud fue cuando el jefe de Estado pidió permiso para asistir a reuniones de trabajo en Bruselas, el Vaticano y Roma. Fueron 54 los congresistas que votaron a favor de permitir a Castillo Terrones abandonar territorio peruano; sin embargo, no lograron imponerse contra los 55 que se negaron y otros 6 que se abstuvieron.

El congresista Alex Paredes, del Bloque Magisterial, pidió que la decisión sea reconsiderada, pero esta no tuvo el respaldo necesario.