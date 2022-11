Bellido minimiza movilización contra Pedro Castillo: “¿Qué marcha? Nadie se ha enterado de eso”

El congresista Guido Bellido, de la bancada Perú Libre, minimizó la marcha nacional y de convocatoria abierta del próximo 5 de noviembre contra el presidente de la República, Pedro Castillo, así como por la búsqueda de una salida a la crisis política con unas nuevas elecciones generales.

“ ¿Qué marcha? ¿Cuándo? Nadie se ha enterado de la marcha (...) A Lucas Ghersi (miembro del comité organizador) hay que dejarlo que se divierta un poco . No lo quieren tal vez en casa. Seguro quiere divertirse un poco andando en las calles”, dijo, entre risas, el parlamentario, en diálogo con Exitosa.

Asimismo, el legislador se mostró en contra de las movilizaciones, y señaló que ello “no es querer al país”. Agregó que todos deben “remar en un mismo sentido”.

“No estén jugando a la vacancia. ¿Cada semana van a estar saliendo con sus movilizaciones? Eso es no querer al país. Hay que remar todos en el mismo sentido, hay que fiscalizar al Gobierno. Corrupto que se encuentra, que el Ministerio Público lo sancione, que no se esté esperando meses y meses con el cuento de investigar y que (luego) no se sancione”, manifestó.

En otro momento, el perulibrista señaló que no es partícipe de ninguna manifestación para contrarrestar la marcha de este 5 de noviembre. Añadió que lo primordial es resolver los principales problemas del Perú.

“Para empezar, yo no soy parte de ninguna marcha. No hay ningún espacio en que nosotros estemos promoviendo ese tema. Eso de estar sacando una cosa u otra cosa (marcha), yo no soy partidario de eso. Creo que aquí hay que apostar por el país y resolver sus principales problemas”, expresó Bellido.

“El Gobierno debe tomar mayor acción. El Ejecutivo nos tiene que demostrar acciones. Desde nuestro punto de vista, este Gobierno va a terminar su periodo para el cual ha sido elegido”, sostuvo.

Incluso, el congresista Bellido ironizó que Lucas Ghersi, quien es miembro del comité organizador, se prepare para postular a la presidencia en el 2026: “Que sea el presidente de la República para el 2026 y tal vez lo apoyamos”, expresó.