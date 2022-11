Alva sobre pedido de Castillo para viajar: “Tiene que estar acá cuando venga la misión de la OEA”

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, María del Carmen Alva (Acción Popular), comentó que “no es oportuno” que el presidente de la República, Pedro Castillo, solicite al Congreso viajar a Tailandia para participar del APEC. Esto debido a que el jefe de Estado “tiene que estar en el país” cuando la delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA) se encuentre en el Perú.

“Me extraña el permiso sobre la auorización del viaje que va a pedir para esa semana porque, evidentemente, el presidente tiene que estar acá cuando venga la misión de la OEA. Si vienen en esa semana, él no puede viaja r. Eso está clarísimo”, dijo

Asimismo, la acciopopulista señaló que la visita del Grupo de Alto Mando al Perú tras la activación de la Carta Democrática Interamericana no tiene un cáracter vinculante.

“Lo que sabemos es que esta misión va a recabar información y realizar un informe que lo eleva a la Comisión Permanente de la OEA. No va a ser mediador como algunos dicen, no nos va a decir la interpretación de un artículo o no nos va a decir qué tenemos que hacer. Por ello es una recomendación. No es vinculante el informe que presenta ”, expresó Alva Prieto.

En otro momento, la expresidenta del Congreso señaló que el objetivo de que Pedro Castillo haya presentado el recurso ante el organismo internacional “es distraer y tratar de obstruir todos los procesos y denuncias que ha presentado la fiscal y tratar de victimizarse”.

Pedro Castillo solicitó permiso al Congreso para salir del país

Este miércoles, el presidente Pedro Castillo envió un oficio a José Williams Zapata, titular del Congreso, para solicitar permiso y viajar a Tailandia entre el 14 y 21 de noviembre con la finalidad de participar en la 29° Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La solicitud del mandatario se da luego de que el Pleno del Congreso le negara viajar al extranjero en dos oportunidades: una era para que participe en la toma de mando de Gustavo Petro en Colombia y la otra para que asista a reuniones de trabajo en Bruselas, el Vaticano y Roma.