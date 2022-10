Sube percepción de que Pedro Castillo está involucrado en corrupción, según IEP

La mayoría de ciudadanos en el país cree que el presidente Pedro Castillo está involucrado en actos de corrupción, una percepción que ha aumentado en poco tiempo, según muestra la última encuesta de representación nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), una investigación realizada en alianza con el diario La República.

El estudio consultó a la población desde el sábado 22 al jueves 27 de octubre recientes y tiene márgenes de error de 2,8 puntos por encima y debajo de cada resultado en su representación de la situación nacional.

Aproximadamente, un 59% de los peruanos cree que Castillo está involucrado en acciones de corrupción. Esto es claramente una mayoría del país que coincide en esta evaluación negativa sobre el jefe del Estado.

Esta percepción se ha incrementado en menos de un mes. Cuando el IEP consultó a la población del 13 al 19 de octubre, para su estudio anterior, eran un 52% de la ciudadanía quienes creían que Castillo estaba comprometido en corruptelas.

La opinión de que el mandatario está envuelto en corrupción es más común entre los más acomodados (niveles socioeconómicos A y B) y entre quienes viven en Lima metropolitana.

Una cuarta parte del país, 27% en la encuesta, cree que Castillo no está involucrado en acciones de corrupción, pese a las denuncias que se difunden.

Es una opinión minoritaria en el Perú, pero en las zonas rurales casi se equipara al nivel de la percepción negativa que se tiene sobre este mismo asunto.

Con todo, Castillo se mantiene en alto rechazo. Un 62% de los ciudadanos desaprueba cómo está conduciendo su gobierno y solo un 28% lo aprueba.

Asimismo, un 51% de la población aprueba que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, haya presentado una denuncia contra el jefe del Estado por presunta organización criminal y otros delitos. Es cerca de la mitad del país que respalda esa acción contraria a Castillo.

En cambio, un 39% de los peruanos reprueba que Benavides haya dado esa denuncia que busca complicar al mandatario.

Adelanto electoral

Una clara mayoría en el país sigue coincidiendo en que un adelanto de elecciones generales sería lo mejor. Un 56% cree que lo más conveniente para el Perú sería que haya comicios en que escojamos un nuevo presidente y otros congresistas.

En cambio, un tercio de los ciudadanos, un 33% en el sondeo, considera que convendría más que Castillo se mantenga como presidente de la República hasta el año 2026.

Apenas un 3% de la población opina que mejor sería que haya solo elecciones presidenciales y se queden los actuales parlamentarios.

También solo un 3% cree que lo más conveniente para el país sería que Castillo deje el gobierno y que Dina Boluarte, actual vicepresidenta, asuma la presidencia de la República.

Un 60% de los peruanos estima que el actual mandatario no acabará su gobierno. En cambio, un 31% piensa que sí durará cinco años como presidente.

Congreso

El Congreso también mantiene su alto rechazo y bajo respaldo, aún menor que el de Castillo. Un 81% del país desaprueba el desempeño del Parlamento y solo un 13% lo aprueba.

Asimismo, un 62% de la ciudadanía reprueba la labor del presidente del Congreso, José Williams, y un 15% lo aprueba.

¿Qué tanto nos preocupa la corrupción?

Análisis por Patricia Zárate, jefa de Estudios de Opinión del IEP

En menos de un mes, la percepción de que el presidente Castillo está involucrado en actos de corrupción ha tenido un aumento significativo (52% a 59%). Sin embargo, se mantiene el mismo porcentaje que aprueba la denuncia de la fiscal de la Nación. Esta impresión de que el presidente esté involucrado en actos de corrupción no influye en la aprobación presidencial ni el aumento de la aprobación de la fiscal.

¿Significa esto que la corrupción no interese a la ciudadanía? En la encuesta del IEP de mediados de octubre se preguntó por los principales problemas del país. Luego de la economía se menciona a la corrupción. Un 57% de los que creen que la corrupción es el principal problema piensa que el presidente está involucrado en actos de corrupción y un porcentaje similar en este grupo (58%) aprueba la denuncia de la fiscal, pero hay un 28% que pese a identificar la corrupción como principal problema no cree que el presidente esté involucrado en ella. Lo que coincide con ese núcleo duro de apoyo, de alrededor de 25% que no cede a las evidencias ni a la presión mediática. Además de ese núcleo duro parece haber un grupo adicional más bien resignado a que el presidente Castillo se mantenga en el Gobierno hasta que termine su mandato.

En un contexto de bajo interés en la política (disminuyó con respecto a octubre 2020) no se prevén protestas articuladas contra el Gobierno por temas económicos o de corrupción. Ni siquiera en el grupo de jóvenes de 18 a 24 años que es donde se registra un mayor aumento en la percepción de que el presidente está involucrado en corrupción.