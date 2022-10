Lilia Paredes critica a la prensa: Informan mal, no somos delincuentes

La primera dama, Lilia Paredes, criticó a la prensa peruana al señalar que los medios no cumplen con su labor de informar objetivamente, en relación con las recientes noticias sobre las investigaciones que se siguen contra ella, su hermana Yenifer y su esposo, el presidente Pedro Castillo.

Paredes Navarro manifestó, además, que se encuentra feliz por la liberación de Yenifer Paredes, su hermana menor, a quien crio como hija, y expresó que las investigaciones aclararán su inocencia, ya que “no ha hecho nada”.

“Es mi hija y siempre voy a estar contenta porque sabemos que no ha hecho nada, ella siempre se ha preocupado por los más necesitados y es lo que hacemos nosotros cada día, sino que la gente está mal informada. La prensa informa mal, nosotros no hemos venido a hacer nada, hemos venido a hacer un trabajo limpio, honesto. No somos delincuentes como nos califica mucha gente ”, dijo durante una actividad en el parque de la Exposición.

PUEDES VER: Sala Penal Permanente ratificó fallo que rechazó la detención preliminar del congresista Freddy Díaz

Como se sabe, Yenifer Paredes dejó el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos el pasado 25 de octubre luego de que el Poder Judicial fallara a favor de cambiar la medida de prisión preventiva por 30 meses que pesaba en su contra por la de comparecencia con restricciones.

Ministerio Público en contra de decisión del Poder Judicial

El fiscal Jorge García adelantó que el Ministerio Público presentará un recurso de casación contra la sentencia que revocó la prisión preventiva de Yenifer Paredes, cuñada del jefe de Estado.