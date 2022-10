Beder Camacho contradice a Pedro Castillo y señala que la Fiscalía no le ha pagado “ningún sol”

El exsubsecretario general de la Presidencia Beder Camacho Gadea desmintió al presidente Pedro Castillo, quien durante su discurso con los miembros de las Fuerzas Armadas del Perú, afirmó que la Fiscalía paga y fuerza “a trabajadores de Palacio” para que se conviertan en colaboradores eficaces.

En el dominical “Cuarto poder”, el ex hombre de confianza de Castillo destacó que la Fiscalía no le ha ofrecido dinero. Asimismo, precisó que el Equipo Especial no ha “coaccionado a ningún testigo” para que aporte en las investigaciones.

“En ningún momento han coaccionado a ningún testigo. He escuchado que me han comprado mi conciencia, a mí no me han ofrecido un sol, ni he pedido ni voy pedir. Lo único que estoy haciendo como ciudadano es declarar lo que me consultan, lo que sé, lo que no sé no lo voy a decir”, dijo Camacho en el dominical.

Camacho reiteró, además, que tiene amenazas por los aportes que brinda a favor del equipo que lidera la fiscal Marita Barreto.

“Estamos en un proceso de investigación desde julio, que se presentó el señor Pacheco de manera voluntaria, y en el mes de agosto me han visto entrar a dos embajadas. Yo estoy acá, en Perú, amenazado, pero en mi tierra, porque es mi verdad, sé que soy inocente, no he cometido ningún acto de corrupción, no he robado ni un sol de mi país”, apuntó.

Pedro Castillo: Fiscalía “está forzando a trabajadores de Palacio”

El pasado 18 de octubre, el presidente Pedro Castillo indicó que el Ministerio Público “está forzando a trabajadores de Palacio de Gobierno para que se conviertan en colaboradores eficaces”, en relación con los aportes que viene brindando Beder Camacho al Equipo Especial.

“Como es un campesino, un obrero de escuela rural, hay que crearle carpetas, hay que jalar a su familia, a los trabajadores de Palacio, forzarle y decirle: ‘Conviértete en colaborador eficaz porque te vamos a pagar millones de soles (…) Que estás amenazado por el presidente’”, dijo Pedro Castillo durante su discurso con los miembros de las Fuerzas Armadas del Perú.