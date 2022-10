Pedro Castillo: Están creando denuncias, declaraciones fantasmas y colaboradores eficaces

El presidente Pedro Castillo se pronunció sobre los procesos fiscales en los que se encuentra envuelto. En esa línea, expresó que las acusaciones en su contra son inventos de quienes “se quieren bajar el Gobierno”.

Durante una actividad oficial en Pichari, Cusco, el mandatario sostuvo que no permitirá más ataques, ya que representa a un clamor popular.

“Hoy que queremos revertir esta realidad (pobreza, informalidad) se quieren bajar al Gobierno. Lo que hagan ahora con nosotros y, si el pueblo permite eso, mañana o los años siguientes cuando surja una voz del pueblo van a acostumbrarse a hacer lo mismo ”, sostuvo.

En ese sentido, manifestó que no existen pruebas (como fotos, videos o conversaciones) de que haya cometido actos de corrupción.

“ Vamos a responder, (pero) no de la misma manera que hacen ellos, creando denuncias, declaraciones fantasma y colaboradores eficaces (...) A pesar de que esas denuncias quieren encontrar un chat, un video, que alguien diga que ‘el presidente me llamó para ser ministro o director, para hacer una obra, pero me pidió tanto’; no lo van a encontrar porque un campesino no le puede robar a un campesino”, añadió.

Asimismo, recalcó, como en diversas oportunidades, que es necesario que la ciudadanía denuncie los actos irregulares que presencie por parte del Ejecutivo para poder tomar las acciones respectivas del caso.

“Quisiera pedirles a ustedes que, si encuentran a algún funcionario del Gobierno de cualquier instancia que pide algo o empieza a negociar, coloquen la denuncia, que yo mismo tomaré las acciones correspondientes para sancionarlo”, aseveró.