Pedro Castillo: ¿cómo impacta el respaldo de la OEA al gobierno del presidente?

Este jueves, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) respaldó al Gobierno de Pedro Castillo que solicitó activar la Carta Democrática Interamericana para que se apliquen los artículos 17 y 18 que se refieren a la preservación de la institucionalidad democrática y el legítimo ejercicio del poder.

Ante este reciente hecho, la politóloga Marylia Cruz señala que esta decisión del organismo internacional deja entender a “que se respete la institucionalidad en el país” frente a la crisis política.

“Hay una institucionalidad en la presidencia que ha sido tan desnaturalizada antes de Castillo asuma el cargo. La respuesta de la OEA es que respeten la institucionalidad en el país y no darle vuelta a la ley. Eso de cambiar de presidente cuando la oposición quiera deslegitima cualquier proceso electoral y cualquier candidato a futuro que pueda ocupar la presidencia”, dijo para La República.

Por su parte, el politólogo Luis Benavente menciona que la activación de la carta por parte de la OEA no significa que vaya a imponer alguna medida en el país.

“Eso no va a prosperar porque la acción de la Carta Democrática Interamericana no es vinculante. Es decir, no va a obligar la oposición a nada en el Perú ”, sostuvo el especialista en diálogo con este medio periodístico.

No obstante, manifiesta que el Perú “requiere de un acuerdo político muy claro sobre la mesa de sectores de izquierda, centro y derecha frente a lo que estamos viviendo, que no es solo una crisis política, sino que es una paralización de la economía”.

En ese sentido, Marylia Cruz concuerdo que es necesario un diálogo entre los poderes del Estado para frenar la crisis política. Asimismo, recalca que el Legislativo tenía “en sus manos” el camino para ello.