Presidente Pedro Castillo niega haber amenazado a alguien

El presidente de la República, Pedro Castillo, afirmó que se ha forzado a trabajadores de Palacio de Gobierno para convertirlos en colaboradores eficaces, a cambio de millones de soles, y negó estar amenazando a nadie.

“Solamente porque es un campesino que ha venido acá hay que tumbárselo a como dé lugar, porque es un obrero, un maestro de escuela rural hay que crearle carpetas, hay que jalarse a su familia, a los trabajadores de Palacio (de Gobierno) forzarlos y decirles: ‘conviértete en colaborador eficaz que te vamos a pagar millones de soles, di que estas amenazado por el presidente’. Yo no he venido a amenazar acá a ningún ciudadano, hemos venido acá a luchar contra estas brechas históricas”, dijo Castillo en una reunión con licenciados de las Fuerzas Armadas en el Patio de Honor de Palacio.

Las declaraciones del presidente se dan precisamente en momentos en que su exsubsecretario general Beder Camacho, quien es investigado por pertenecer a una supuesta organización criminal que encabezaría Castillo, denuncia que ha recibido amenazas contra su vida.

En otro momento, dijo que hay una intención “macabra” para meterse hasta con su familia, pero subrayó que estará firme en la presidencia hasta el 28 de julio del 2026.

“Quiero dejar en claro que hay una intención macabra, no solamente de ir en contra de la familia. No les importa ni lo que hacen con tu madre, con tu hija, con tus menores hijos, tus hermanos, con los compañeros de lucha... pero acá estamos firmes hasta el 28 de julio del 2026, le guste o no le guste, porque eso es la democracia”, manifestó Castillo.

También calificó a los medios de comunicación de sesgados y dijo que están coludidos con un grupo de poder para desinformar y forzar la independencia de poderes.

“Esos son los medios de comunicación que están sesgados para mentirle, coludido con un grupo de poder, que han mancillado al pueblo peruano, que no luchó por los verdaderos hombres y mujeres del país, que están coludidos para sacar lo que quieren, para forzar la independencia de poderes”, afirmó.

Castillo se dirigió a los periodistas convocados para cubrir la reunión y les dijo que dirijan las cámaras hacia los licenciados. Algunos lo hicieron, otros no porque estaban grabando su discurso.

“A ver si voltean y los enfocan... miren, ese es el tipo de medios de comunicación que tenemos ahora. Volteen sus cámaras, enfóquenlos, que los enfoquen a ellos, a ver si los enfocan, esa es la prensa que tenemos ahora: sesgada”, presionó el mandatario Castillo a los hombres de prensa, al empezar su discurso.

Licenciados se declararían en insurgencia

Los dirigentes de los licenciados de las FF. AA., Pedro Bullón, Jeremías Huamán y Jairo Grandes, respaldaron al presidente Castillo y sostuvieron que acudieron a Palacio de Gobierno como gesto en defensa de la democracia.

“Los licenciados nos hemos movilizado porque no estamos ajenos a la coyuntura política que está pasando el país. Al ver que se está queriendo romper el equilibrio de poderes es hora de salir a las calles y decir que aquí estamos, tanto al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Si en caso no se ponen de acuerdo, todos los licenciados estamos de acuerdo para ponernos en insurgencia”, dijo Grandes.

El dato

Encuentro. El mandatario se reunió con más de 500 licenciados de las FF. AA. Nuestro medio les consultó sobre sus demandas, pero no quisieron responder. Durante todo el evento gritaban: “Pedro, amigo, el pueblo está contigo”.