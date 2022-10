Pedro Castillo: ¿qué significa que una persona sea calificada como “no grata” en un distrito?

La Municipalidad de San Isidro calificó como “persona no grata” al presidente Pedro Castillo por su “actitud hostil” ante la Fiscalía. “En lugar de allanarse a las investigaciones y colaborar con la justicia renunciando al cargo, ha mostrado una actitud hostil y de abierto enfrentamiento”, se lee en el documento firmado por el alcalde Augusto Cáceres Viñas.

En dicho comunicado, el burgomaestre afirmó que dicha decisión se tomó de acuerdo a sus atribuciones en la Constitución y la ley mediante la resolución de alcaldía n.º 408.

“Reitero al Congreso mi exhortación para que, según las normas estipuladas en nuestra Constitución, el señor Pedro Castillo deje de ser presidente en el más breve plazo”, finalizó Augusto Cáceres en el comunicado.

¿Qué significa que alguien sea declarado “persona no grata” en un distrito?

Calificar a alguien como “persona no grata” es bastante habitual, de hecho, en setiembre de este año César Acuña recibió dicho rótulo en el distrito de Alto Trujillo. Del mismo modo, la ministra de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Jenny Ocampo, fue acreedora de dicha distinción en La Libertad.

Ante esta situación, La República consultó con los abogados constitucionalistas Heber Campos y Ana María Vidal, quienes coincidieron en que, declarar alguien como “persona no grata” no tiene efectos prácticos ni jurídicos, simplemente es una declaración de intenciones por parte del distrito, el cual anuncia que el ciudadano en cuestión no será bien recibido.

Augusto Cáceres Viñas. Créditos: Municipalidad de San isidro

Campos señaló que, “en esta ocasión se trata solo de un acto político por parte del alcalde Augusto Cáceres Viñas, pero que no tendrá repercusión alguna en las actividades del presidente Pedro Castillo”.