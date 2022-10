Pedro Castillo: ¿quién es Ananías Narro, abogado que presentó acción de amparo a favor del presidente?

Un sector del Congreso busca la salida del presidente, mientras que este busca maneras de frenarlo. Frente a las acusaciones del Parlamento contra Pedro Castillo, el mandatario presentó una acción de amparo contra el Legislativo para que se anulen las investigaciones que pesan sobre él. El autor del recurso fue el abogado Ananías Narro.

El letrado aseguró que el jefe de Estado lo convocó. De acuerdo con el registro de visitas del Despacho Presidencial, ambos tuvieron una reunión el 11 de octubre en Palacio de Gobierno desde las 8.14 a. m. hasta las 9.46 a. m., tan solo un día antes de presentar el recurso.

El documento elaborado por Narro plantea que se anulen las acciones de la Comisión de Fiscalización sobre la participación del presidente en una presunta organización criminal, así como cancelar la tercera moción de vacancia que viene impulsando un grupo de parlamentarios —pero que aún no ha sido formalizada—.

Asimismo, la acción de amparo argumenta la nulidad de la acusación constitucional contra el mandatario por presunta traición a la patria. Esta se encuentra en trámite en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC). En ese sentido, los demandados por Narro son José Williams, presidente del Congreso; Lady Camones, titular de la SAC; Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización; y Manuel Peña Talavera, procurador del Parlamento.

¿Quién es Ananías Narro?

Ananías Narro Culque es un abogado e ingeniero industrial que apoyó al presidente de la República, Pedro Castillo, al presentar una acción de amparo para buscar la nulidad de acciones por parte del Congreso en su contra.

En 2016 intentó obtener una curul en el Legislativo; sin embargo, se le impidió inscribir su candidatura, ya que en 2014 fue sentenciado a prisión suspendida por el delito de apropiación ilícita en agravio del ciudadano Darío Quintana Fernández. En 2015, el JEE ratificó la resolución en segunda instancia.

En 1993, Narro postuló como regidor provincial del Santa (Áncash) con el partido Frente de Dispositivo Popular, pero no tuvo éxito. Poco después, en 1995, fue candidato al Parlamento con el movimiento independiente Nuevo Perú, aunque fue derrotado.

Años más tarde, en 2006, decidió postular a la alcaldía de San Juan de Lurigancho en las filas del partido Unión por el Perú. En dicha oportunidad tampoco salió victorioso.

Benji Espinoza desconoce labor de Ananías Narro como abogado de Pedro Castillo

El abogado Benji Espinoza se pronunció sobre la acción de amparo presentada por Ananías Narro a favor del presidente Pedro Castillo. De acuerdo con él, Narro no forma parte del grupo legal encargado de la defensa del jefe de Estado y acusó al jurista de haberse aprovechado de su cliente.

“El presidente me ha pedido disculpas porque hubo ahí una descoordinación. El señor no es abogado del presidente. Ha podido obtener su firma, pero eso no significa que sea parte del equipo”, reveló a RPP.

Por otro lado, criticó la argumentación del documento y señaló que no es consistente. Asimismo, Espinoza manifestó que recién pudo leerlo luego de su publicación, ya que antes no estaba enterado de su existencia.

“Desde el punto de vista jurídico, esa demanda es bastante inconsistente. Yo no comparto ninguno de los argumentos expresados en esa demanda (...). No soy autor, no la he revisado. Habiéndola revisado después, puedo decir que es una demanda todo menos consistente”, explicó.