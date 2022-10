Pedro Castillo me pidió disculpas por tratar con abogado de acción de amparo: revela Benji Espinoza

El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, se pronunció este viernes 14 de octubre respecto a la acción de amparo presentada por el letrado Ananías Narro, en la que está consignada la firma del mandatario. Espinoza negó que Narro forme parte del grupo legal que defiende al jefe de Estado y, por el contrario, aseveró que el mandatario fue “víctima de un aprovechamiento” por parte del jurista.

“Eso es mentira, hoy he conversado con el presidente. El presidente me ha pedido disculpas, porque hubo ahí una descoordinación. El señor no es abogado del presidente. Ha podido obtener su firma, pero eso no significa que sea parte del equipo” , reveló el abogado de Pedro Castillo en una entrevista para RPP, en la que también dijo que se habría “aprovechado de un momento de dificultad para poder presentar algo” que, según su apreciación, es inconsistente.

“Desde el punto de vista jurídico, esa demanda es bastante inconsistente. Yo no comparto ninguno de los argumentos expresados en esa demanda”, explicó Espinoza, quien aprovechó la oportunidad para deslindar del documento presentado. “No soy autor, no la he revisado, y habiéndola revisado después, puedo decir que es una demanda todo menos consistente”, reiteró.

Alista acciones ante el Poder Judicial

Espinoza reveló también que la estrategia jurídica que tomará es la de la presentación de una tutela de derechos, la cual será expedida ante el juez Carlos Checkley el próximo lunes 17 de octubre, con el objetivo de que se ratifique la situación del presidente Pedro Castillo y su condición de jefe de Estado en respuesta a los pedidos de dejar de lado el artículo 117 de la Constitución.

Sobre la situación de Raúl Noblecilla y Ronald Atencio

Por otro lado, Espinoza señaló también que los abogados Ronald Atencio y Raúl Noblecilla tampoco forman parte del equipo legal de Pedro Castillo. “Ellos presentan algunas acciones, pero no tienen la firma del presidente, distinto es el caso de quien me mencionas (Ananías Narro), que ha presentado una demanda que a mí me sorprendió y que yo expresé mi sorpresa, mi molestia y mi desagrado, y se lo he hecho saber al presidente”, agregó.

“Yo he escuchado a los doctores Atencio y Noblecilla, ellos tienen sus razones y han presentado como cualquier ciudadano una denuncia, pero no es suscrita”, concluyó Espinoza en la entrevista.