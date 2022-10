Pedro Castillo afirma que no teme y defenderá la democracia

En conferencia de prensa otorgada a medios internacionales, el presidente Pedro Castillo y su gabinete ministerial se pronunciaron sobre la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en su contra. Castillo afirmó que no los van a amedrentar y que están más firmes que nunca para defender la democracia en el Perú.

“Vamos a descartar todo tipo de acusación y vinculación que se hacen, las tienen que probar primero. No voy a salir de mi país, nos sometemos a todo tipo de investigación. Lo han hecho al entorno de la familia, al entorno ministerial, no hay fundamento real. Son acusaciones planificadas y vamos a seguir dando la batalla”, sostuvo abriendo la conferencia de prensa.

A su turno, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, relató la forma en que un sector de la derecha junto con un sector de la prensa y del sistema de justicia trataron de desconocer el triunfo del presidente alegando fraude y luego promovieron la vacancia por tres veces sin lograrlo.

“Buscaron la vacancia, la suspensión o renuncia y mediante estas investigaciones fiscales dijeron que iban a encontrar las pruebas a través de los colaboradores eficaces, pero nunca presentaron una prueba directa en contra del presidente de la República. No lo van a poder presentar porque no existe”, sostuvo Torres.

Cuestionó que “por cualquier denuncia periodística” la fiscal de la Nación haya abierto investigación a Castillo para tener varias investigaciones por los mismos hechos y personas, “y decir que es corrupto porque tiene 6 o 7 investigaciones”.

Tras indicar que no entendía cómo no se investigaba a la fiscal Benavides por hacer dos tesis en un año, una de maestría y otra de doctorado, Aníbal Torres mencionó que ella habría dicho que en el caso de Pedro Castillo no se aplique el derecho peruano, sino la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Dijo que dicha convención ya emitió un comunicado indicando que su artículo 25 no obliga a los Estados a tomar medidas para prevenir la obstrucción de la justicia en la investigación de casos de corrupción.

Reclamó que se aplique la Constitución, cuyo artículo 117 señala que el presidente solo puede ser acusado por traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso e impedir la reunión y funcionamiento de órganos electorales.

“No hay más delitos por los que se le pueda acusar o someter a antejuicio. Por tanto, la fiscal está violando la Constitución y esperamos que el Congreso inmediatamente someta a investigación a la fiscal de la Nación”, demandó.

Luego vino la ronda de preguntas de la prensa extranjera. Preguntaron a Castillo si evaluaba el cierre del Congreso para evitar que lo saque de la presidencia. Torres respondió que van a hacer uso de todas las acciones que les permite la ley ante los órganos internos y ante organismos internacionales.

Sobre la posibilidad de pedir asilo, Castillo dijo que no va a salir del país y que se someterá a todo tipo de investigación.

Respecto al asilo político que habría solicitado a Nicolás Maduro en mayo para su sobrino y para el exsecretario de Palacio Bruno Pacheco, el mandatario negó el hecho.

Y en cuanto a la detención de Yenifer Paredes Navarro, dijo que en la lucha política hay costos familiares y que su hija sabe que es consecuencia de entregar esfuerzos por el país y ahora está privada de su libertad.

Innecesario conflicto con la prensa

Respecto al conflicto que el Ejecutivo tuvo con la prensa nacional, el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, dijo que la prensa internacional pidió exclusividad.