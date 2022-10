Juan Silva fue designado como ministro por haber aportado a campaña de Pedro Castillo, según Fiscalía

La indagación preliminar a la presunta red delictiva enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en la cual está también investigado el presidente Pedro Castillo y el prófugo extitular del MTC Juan Silva, fue ampliada. Con esto, se dieron a conocer nuevos hechos en relación con Los Niños, un grupo de seis congresistas de Acción Popular acusados de ser autores del delito de organización criminal para ganar obras del Estado.

Uno de los hechos revelados fue que el prófugo Juan Silva fue designado como ministro de Transportes y Comunicaciones por haber aportado económicamente a la campaña de Pedro Castillo. Según la Fiscalía, esto habría sido concertado por el grupo Asesores en la Sombra (integrado por Segundo Alejando Sánchez, Gian Marco Castillo, Fray Vásquez, Juan Francisco Silva, Auner Vásquez, Abel Cabrera y José Nenil Medina) con conocimiento del presidente.

Los Asesores en la Sombra habrían operado con conocimiento del mandatario. Foto: Fiscalía

PUEDES VER: Electo alcalde de Anguía fue nombrado coordinador en el MTC durante gestión de Juan Silva

¿Qué pasó con Juan Silva?

El exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas habría logrado evadir la vigilancia policial que tenía luego de que, el sábado 4 de junio, la Corte Suprema ordenara su detención preliminar a pedido de la Fiscalía de la Nación.