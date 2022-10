Pedro Castillo se reunirá con gobernadores y alcaldes electos este lunes

El presidente de la República, Pedro Castillo, se reunirá este lunes 10 con los gobernadores regionales y alcaldes electos en las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

La cita iniciará a las 10.00 a. m. en el Salón Cáceres de Palacio de Gobierno con la presencia de los gobernadores de diferentes regiones del país. En tanto, a las 12.00 p. m., en el Gran Comedor de Casa de Pizarro, se acercarán los alcaldes electos de Lima Metropolitana y el Callao. Así lo informó la Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno.

Cabe resaltar que el virtual alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, afirmó que no se reuniría con el mandatario. “¿Cómo voy a ir si estoy pidiendo su renuncia o vacancia? Yo no trato con delincuentes. Él se maneja como un hampón y no como un presidente” , dijo a RPP.

El jefe de Estado continuará con actividades oficiales a las 2.00 p. m., cuando mantendrá un encuentro con representantes de diferentes gremios de trabajadores del sector minero. La reunión tendrá lugar en Palacio.

Controversias en comicios municipales de Lima

El Partido Morado y Avanza País solicitaron al Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 1 la nulidad de las elecciones en Lince debido a que el logo de este último no apareció en las cédulas de sufragio del distrito, tal como denunciaron varios residentes de esta zona de la capital.

En ese sentido, el último sábado 8, el JEE en cuestión declaró fundado el pedido de nulidad de las elecciones en Lince. Por ello, se deberá realizar un nuevo proceso electoral en el distrito.

Los comicios dieron como virtual ganadora a Malca Schnaiderman, candidata por Renovación Popular. Es así que el candidato a la alcaldía de Lince y secretario general de Avanza País, Luis Flores, hizo un llamado a que el electo alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se pronuncie sobre los cuestionamientos.

Pedro Castillo viajó a Ayacucho

En la víspera, el mandatario Pedro Castillo viajó a Ayacucho para formar parte de la ceremonia por el 208 aniversario de la independencia en Cangallo, donde anunció que se impulsará la construcción del Hospital Bicentenario, que tiene como fecha estimada de inicio de obra en marzo del 2023.

Asimismo, informó que volverá a solicitar al Congreso de la República permiso para viajar fuera de territorio peruano para cumplir con compromisos políticos.

Dicha declaración se da después de que el Parlamento le negara el viaje planificado al Vaticano y a otros países europeos.