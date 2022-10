Arzobispo de Arequipa: Presidente Castillo se preocupa más en su defensa legal que en gobernar

El arzobispo de Arequipa, Javier del Río Alba, cuestionó al presidente Pedro Castillo por estar preocupado en defenderse de las diferentes imputaciones en su contra por presunta corrupción en lugar de gobernar.

“Pienso que es posible que el presidente esté tomando mucho tiempo en sus estrategias de defensa ante tantas acusaciones de corrupción y que tal vez eso le impida dedicarse a gobernar”, expresó Del Río.

El arzobispo señaló que hay varios síntomas de la poca atención del Gobierno a los problemas del país. “Está pasando un índice de inflación que no se tenía hace muchos años; no se está generando riqueza ni prosperidad; en el sistema sanitario no encontramos un plan”. El prelado añadió que el continuo cambio de funcionarios también impide que exista una línea de gobierno.

PUEDES VER: Antauro Humala dice que expropiará televisoras y cerrará el Congreso

Consideró que el Congreso también está más enfocado en fiscalizar al Gobierno que en generar leyes en favor de la población, aunque precisó que el Parlamento está cumpliendo parte de su tarea. “Están tomando mucho tiempo, no digo perdiendo, en una de sus funciones, que es la fiscalización”. Del Río pidió que exista un entendimiento entre el Ejecutivo y Legislativo.

Contra pena de muerte

Sobre la llegada de Antauro Humala a Arequipa, el arzobispo Del Río rechazó sus propuestas de fusilamiento a expresidentes corruptos y recordó que la Iglesia Católica se opone a la pena capital.

“El derecho a la vida es algo que nos ha dado Dios y la Iglesia se ha pronunciado contra la pena de muerte (…). Creemos en el derecho a la rehabilitación de los delincuentes y también de los asesinos”, aseveró monseñor.