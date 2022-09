Casa Militar es responsable de lista de pasajeros del avión presidencial

La designación de las personas que viajan en el avión presidencial corresponde a la Casa Militar de Palacio de Gobierno, que comunica la relación de pasajeros al Grupo Aéreo n.º 8 por intermedio del Ministerio de Defensa.

Una vez en el punto de embarque, personal de la Fuerza Aérea solicita los nombres, apellidos y DNI de cada uno de los viajeros. En el establecimiento militar no existe un sistema digital para verificar si los nombres, apellidos y DNI se corresponden, señalaron fuentes de la FAP.

El presidente Pedro Castillo negó que la persona que se identificó como “Lay Vásquez Castillo” en el vuelo presidencial del 23 de junio de este año era su sobrino prófugo Fray Vásquez Castillo. Fuentes relacionadas con Palacio de Gobierno indicaron que se trataba en realidad de Yoni Vásquez Castillo y no de Fray Vásquez Castillo.

Estas alegaron que probablemente el personal de la FAP escribió erróneamente el nombre de Yoni Vásquez Castillo. Sin embargo, el número de DNI de esta persona que aparece en el manifiesto de pasajeros de la FAP, el 97069630, no existe en el sistema del Reniec. El DNI que pertenece a Yoni Vásquez Castillo es el 47069680.

Esta versión la repitió el ministro de Defensa, Daniel Barragán: “He visto los documentos de la Casa Militar, sale un documento oficial. Pero cuando uno llega, y eso es normal, siempre hay variaciones en la relación de pasajeros. Las variaciones se hacen a mano. Cuando hacen la inscripción, la palabra que escriben es en vez de ‘Yoni’, por el apuro, con la letra mal hecha, yo lo leo y dice ‘Lay’. Entonces, la señorita que pasa el despacho de manera oficial, ella lee y dice ‘Lay’”, arguyó el ministro Barragán.

En la misma línea, añadió: “Un nueve que parecía cuatro lo pasa como cuatro. Entonces cuando uno ve el DNI parece otro número. Entonces ella pone un nombre y un DNI que no corresponden. En el retorno aparece el nombre Yoni y el nombre Lay no, porque no existe. Y eso se corrobora con las personas que estuvieron en el avión”.

Pero la diferencia de nombres y números de DNI de Yoni Vásquez Castillo no es el único caso. Este diario detectó otros cuatro.

Entrevistado por La República, el ex comandante general de la FAP general del aire (r) Rodolfo García Esquerre confirmó que como parte del protocolo es la Casa Militar de Palacio de Gobierno la entidad que remite la relación de pasajeros del vuelo presidencial. Sin embargo, la lista podría se modificada de acuerdo con las indicaciones de la misma Casa Militar.

“En el caso específico de la Presidencia de la República, el trámite lo hace la Casa Militar, que normalmente alerta al sistema con una comunicación previa con un mensaje de WhatsApp. De esa manera ya se va reservando la fecha para el avión y se van tomando las previsiones del caso”, explicó el general Rodolfo García.

“Mediante un documento, la Casa Militar indica el tipo de avión que necesita –porque ellos tienen asesores de la FAP que saben qué avión puede entrar al lugar donde van–, y con otro documento remite la relación de pasajeros que van a una actividad a pedido del presidente”, añadió.

Una vez que los pasajeros se encuentran en el Grupo Aéreo n.º 8 , las azafatas de la FAP verifican la lista para saber si llegaron todos los de la relación o se añaden otras personas a último momento. Esta labor la hacen a mano.

“La lista final se entrega luego a otra persona para que la pase en limpio y pasa a los archivos de la FAP. Esta lista debe estar bien hecha porque tiene que ver con el tema de los seguros. En resumen, la relación la envía la Casa Militar y en el momento del embarque la actualiza el personal de la Fuerza Aérea”, dijo el general García.

Pero el personal de la FAP no puede hacer una verificación en línea porque no cuenta con el equipamiento en el lugar.

“La sala de embarque VIP (en el Grupo Aéreo n.º 8) no tiene las facilidades de un aeropuerto, como un counter. Se está trabajando para hacerlo. Lo que se hace ahí es a mano. Sí se les pide el DNI. Desde mi punto de vista, es posible que se haya cometido algún error material. Pero esas listas que quedan impresas son las que se archivan”, indicó el ex comandante general de la FAP.

Durante la intervención de la fiscalía en el Grupo Aéreo n.º 8, las autoridades se llevaron los registros del vuelo del 23 de junio de este año para comparar la lista que envió la Casa Militar y el manifiesto de pasajeros.

Sin videos. En la sala de embarque del Grupo Aéreo n.º 8 no existen cámaras de seguridad, no obstante la importancia de la instalación.

Servidores. Personal de la FAP que participó en el embarque será citado por la Fiscalía.