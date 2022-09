Pedro Castillo: caso Lay Vásquez se incluiría en carpeta fiscal del Ministerio Público, señala Benji Espinoza

A las investigaciones preliminares con las que ya cuenta el presidente de la República, Pedro Castillo, en el Ministerio Público se le podría sumar una nueva por el caso Lay Vásquez. El Equipo Especial de la Fiscalía realizó —el último lunes 26 de setiembre— una diligencia en las instalaciones de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), lo que vendrían a ser los primeros trabajos de recojo de información para analizar la viabilidad del caso antes de la apertura de la indagación contra el jefe de Estado.

Al respecto, Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, en entrevista con La República, adelantó que —según como viene trabajando la Fiscalía— lo más probable es que se abra una investigación al respecto, pero esta se sumaría a una de las carpetas fiscales que ya se encuentran abiertas en el MP contra Castillo Terrones.

“La Fiscalía me parece que la va a acumular en una carpeta que ya tiene, la carpeta sobre peligro procesal y obstrucción. Lo más lógico sería que sea incluida en esa carpeta ya existente, que no se abra una nueva”, declaró.

En esta línea, Espinoza adelantó que el mandatario está dispuesto a colaborar con las indagaciones del MP, pero consideró que el supuesto viaje del presidente con su sobrino prófugo en un avión de la FAP debe ser aclarado primero con la toma de declaraciones de quienes elaboraron el documento oficial de la Fuerza Aérea donde se registró el nombre de Lay Vásquez Castillo, señalado como “sobrino” del presidente Castillo e identificado con el DNI 97069630.

“Claro que sí, pero para poder saber la verdad no se necesita la declaración del presidente, sino cuál es el protocolo o el procedimiento, quienes viajaron, quienes elaboraron la lista de viaje y preguntarles a esas personas para saber la verdad de los hechos”, agregó.

Pedro Castillo niega viaje con Fray Vásquez

El domingo 25 de setiembre, el presidente de la República, Pedro Castillo, se pronunció —a través de su cuenta de Twitter— al respecto y negó haber viajado junto a dicho familiar en el vehículo presidencial, aunque no realizó aclaración alguna respecto a la identidad de la persona que se registró en el manifiesto de pasajeros del vuelo a Chiclayo bajo el nombre de Lay Vásquez Castillo, documento que fue revelado por el Centro Liber.

Al respecto, Benji Espinoza consideró que el presidente no aclaró en su pronunciamiento quién sería Lay Vásquez Castillo porque eso le corresponde a la FAP, quienes elaboraron el documento en junio de este año: “Estamos esperando la información que corresponda de parte de las Fuerzas Armadas para que podamos enterarnos de qué cosa fue lo que pasó. Yo creo que con eso se van a poder aclarar las cosas”.

Finalmente, el abogado del jefe de Estado sostuvo que le preguntó a su defendido por dicho viaje y este negó haberlo realizado junto a su sobrino prófugo: “Efectivamente, yo le he preguntado al presidente si es que esas afirmaciones que se vienen deslizando son ciertas y él lo ha negado, me ha dicho que no, que jamás ha viajado con su sobrino y que jamás interferiría con la acción de la justicia, que eso no es así”.