Benedicto Jiménez no se sumó a desplante contra Pedro Castillo

A diferencia de los otros miembros del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), quienes se retiraron del acto de reconocimiento por el Día de los Defensores de la Democracia al momento en que llegó el presidente Pedro Castillo, el coronel PNP (r) Benedicto Jiménez decidió permanecer en la ceremonia que se realizó en la sede de la Dirección Contra el terrorismo (Dircote).

Quien fuera jefe del GEIN explicó que su decisión obedeció a la lealtad al general Oscar Arriola, de quien habían recibido la invitación para asistir al acto de reconocimiento por la captura del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, ocurrido hace treinta años.

“Me he quedado por lealtad al general Oscar Arriola, director de Dircote; porque si alguien invita es lógico que tú, en reciprocidad, estés con él”, alegó.

Luego agregó: “Intención no me faltó, pero hay cuestiones más grandes que es el Día de los Defensores de la Democracia, que no solamente es el GEIN, son los mineros, los comités de autodefensa, todos aquellos que lucharon por la pacificación”.

Condecoración

Luego de que los integrantes del GEIN abandonaran el lugar, la ceremonia continuó. Durante su discurso, Pedro Castillo expresó su gratitud a todo el Grupo Especial de Inteligencia, “como artífices de la captura del siglo que supuso el fin de una época de terror que causó miles de víctimas, no solo de las instituciones militares y policiales sino también de la población civil, especialmente de los sectores más desposeídos del país”.

Mencionó que en el consejo de condecoración, presidido por el presidente del Consejo de Ministros, “se acordó otorgar la condecoración Medalla al Defensor de la Democracia a los mineros y personal auxiliar que participaron en la construcción de los cuatro túneles que posibilitó el operativo militar Chavín de Huántar y a los 59 suboficiales de la Policía Nacional del Perú”.

Gesto. Jiménez se quedó y departió con autoridades civiles. Foto: difusión

Asháninkas en Palacio

Antes, Castillo recibió en el patio de Palacio de Gobierno a líderes de las comunidades asháninkas.

A ellos les dijo que defender la democracia es garantizar bienestar y derechos para todas las familias, así como igualdad de oportunidades para las comunidades nativas, rondas campesinas, comités de autodefensa, Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

“Bienvenidos una vez más, y desde acá exhorto e invoco a nuestro premier para que abra las puertas de la Presidencia del Consejo de Ministros y de los ministerios para que sean atendidas nuestras organizaciones y sus demandas”, indicó ante la algarabía de los comuneros.

Libres de todo atisbo de terrorismo

El general Oscar Arriola recordó que la Constitución y un puñado de leyes establecen que los peruanos, a través de sus instituciones tutelares, rindan homenaje a los héroes y defensores de la democracia. Para ello ha fijado fechas significativas como el 12 de setiembre, día de la hazaña de millones de peruanos, personificada por 82 valientes varones y mujeres.

“Dieron inicio a la pacificación nacional para que vuelva la paz a nuestros corazones, a nuestras almas, lo que nos merecemos los peruanos, libres de cualquier atisbo de terrorismo”, anotó.